Практика судів
  1. У світі

Disney визнали винною у порушенні авторських прав під час створення «Красуні та Чудовиська»

13:18, 12 вересня 2025
Апеляційний суд США визнав Disney відповідальною за використання підрядником краденого програмного забезпечення під час створення фільму «Красуня та Чудовисько».
Disney визнали винною у порушенні авторських прав під час створення «Красуні та Чудовиська»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд Дев’ятого округу США Апеляційний суд США скасував попереднє рішення на користь Disney та підтвердив: студія могла зупинити свого підрядника від незаконного використання чужого програмного забезпечення під час роботи над фільмом «Красуня та Чудовисько» (2017). Про це повідомляє Courthouse News.

Йдеться про технологію MOVA – програму для фіксації міміки обличчя, яку розробила компанія Rearden із Сан-Франциско. Саме вона дозволяє перетворювати гру актора на цифрову модель для спецефектів.

Підрядник Disney — студія Digital Domain 3.0 — використав це ПЗ без дозволу, щоб оцифрувати обличчя актора Дена Стівенса, який зіграв Чудовисько.

Судді вирішили, що Disney знала про ситуацію і мала змогу контролювати підрядника, але не зробила цього. Тому студія визнана винною у порушенні авторських прав.

Це рішення скасувало вердикт окружного суду від серпня 2024 року, який став на бік студії, зазначивши, що Rearden не довела можливість Disney ідентифікувати та контролювати порушення.

«Існувала достатня доказова база для того, щоб присяжні визнали: Disney мала практичну можливість контролювати дії DD3», — зазначила cуддя Люсі Ко.

У грудні 2023 року журі присудило Rearden $250,638 відшкодування збитків та нарахувало $345,098 прибутку, отриманого Disney завдяки використанню спірного ПЗ.

Хоча компанія вимагала до $38 млн, суддя Джон Тігар погодився з аргументами Disney, що внесок цієї технології у фінансовий успіх фільму був значно меншим.

Гендиректор Rearden Стів Перлман подякував суду: «Сподіваємося, що це рішення захистить розробки маленьких компаній від зловживань великих корпорацій».

У Disney поки ситуацію не коментують.

Позов проти студії було подано ще у 2017 році: тоді Rearden заявила, що їхній колишній співробітник без дозволу продав права на MOVA підряднику Disney.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд фільм

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На Пленумі ВС дискутували, чи мають справи про санкції та оскарження рішень ВРП і ВККС розподілятися на всіх суддів Великої Палати як доповідачів без спеціалізації

Представники адміністративної юрисдикції, зокрема голова КАС ВС Михайло Смокович заявили, що справи, які Велика Палата розглядає як апеляційна інстанція, повинні розподілятися не лише на суддів-«адміністративників» як доповідачів, а на всіх.

Україна буде просити тимчасово відтермінувати або зменшити свої внески до бюджету ЄС у разі вступу — Роксолана Підласа

У Верховній Раді пояснили, що Україна повинна буде робити свій внесок у бюджет ЄС після вступу, але проситиме його відтермінувати чи зменшити.

Пленум Верховного Суду ухвалив рішення щодо законопроектів про заміну прожиткового мінімуму на орудну величину для розрахунку окладів суддів

Обидва законопроекти запроваджують залежність від Кабміну, адже розмір орудної величини для розрахунку окладів суддів буде встановлюватися за поданням уряду щорічно в бюджеті – Пленум ВС рекомендував законодавцю врахувати його зауваження.

Учні коледжів, які почали навчання після 25 років, та студенти з академвідпустками можуть втратити право на відстрочку — комітет погодив законопроект

Комітет з нацбезпеки вказав, що прийняття законопроекту сприятиме тому, щоб здобуття освіти не використовували як спосіб ухилення від мобілізації.

Державна судова адміністрація перевірить усіх військовозобов’язаних в апаратах судів та ситуацію з їх «бронюванням»

Перевірка військовозобов’язаних в судах та в органах судової влади триватиме з вересня по грудень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду