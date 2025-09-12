Disney визнали винною у порушенні авторських прав під час створення «Красуні та Чудовиська»

Апеляційний суд США визнав Disney відповідальною за використання підрядником краденого програмного забезпечення під час створення фільму «Красуня та Чудовисько».

Апеляційний суд Дев’ятого округу США Апеляційний суд США скасував попереднє рішення на користь Disney та підтвердив: студія могла зупинити свого підрядника від незаконного використання чужого програмного забезпечення під час роботи над фільмом «Красуня та Чудовисько» (2017). Про це повідомляє Courthouse News.

Йдеться про технологію MOVA – програму для фіксації міміки обличчя, яку розробила компанія Rearden із Сан-Франциско. Саме вона дозволяє перетворювати гру актора на цифрову модель для спецефектів.

Підрядник Disney — студія Digital Domain 3.0 — використав це ПЗ без дозволу, щоб оцифрувати обличчя актора Дена Стівенса, який зіграв Чудовисько.

Судді вирішили, що Disney знала про ситуацію і мала змогу контролювати підрядника, але не зробила цього. Тому студія визнана винною у порушенні авторських прав.

Це рішення скасувало вердикт окружного суду від серпня 2024 року, який став на бік студії, зазначивши, що Rearden не довела можливість Disney ідентифікувати та контролювати порушення.

«Існувала достатня доказова база для того, щоб присяжні визнали: Disney мала практичну можливість контролювати дії DD3», — зазначила cуддя Люсі Ко.

У грудні 2023 року журі присудило Rearden $250,638 відшкодування збитків та нарахувало $345,098 прибутку, отриманого Disney завдяки використанню спірного ПЗ.

Хоча компанія вимагала до $38 млн, суддя Джон Тігар погодився з аргументами Disney, що внесок цієї технології у фінансовий успіх фільму був значно меншим.

Гендиректор Rearden Стів Перлман подякував суду: «Сподіваємося, що це рішення захистить розробки маленьких компаній від зловживань великих корпорацій».

У Disney поки ситуацію не коментують.

Позов проти студії було подано ще у 2017 році: тоді Rearden заявила, що їхній колишній співробітник без дозволу продав права на MOVA підряднику Disney.

