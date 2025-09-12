Disney признали виновной в нарушении авторских прав при создании «Красавицы и Чудовища»

Апелляционный суд США признал Disney ответственным за использование подрядчиком краденого программного обеспечения при создании фильма «Красавица и Чудовище».

Апелляционный суд Девятого округа США отменил предыдущее решение в пользу Disney и подтвердил: студия могла остановить своего подрядчика от незаконного использования чужого программного обеспечения при работе над фильмом «Красавица и Чудовище» (2017). Об этом сообщает Courthouse News.

Речь идет о технологии MOVA – программе для фиксации мимики лица, которую разработала компания Rearden из Сан-Франциско. Именно она позволяет превращать игру актера в цифровую модель для спецэффектов.

Подрядчик Disney — студия Digital Domain 3.0 — использовал это ПО без разрешения, чтобы оцифровать лицо актера Дэна Стивенса, сыгравшего Чудовище.

Судьи решили, что Disney знала о ситуации и имела возможность контролировать подрядчика, но не сделала этого. Поэтому студия признана виновной в нарушении авторских прав.

Это решение отменило вердикт окружного суда от августа 2024 года, который встал на сторону студии, указав, что Rearden не доказала возможность Disney идентифицировать и контролировать нарушение.

«Существовала достаточная доказательная база для того, чтобы присяжные признали: Disney имела практическую возможность контролировать действия DD3», — отметила судья Люси Ко.

В декабре 2023 года жюри присудило Rearden $250,638 возмещения убытков и начислило $345,098 прибыли, полученной Disney благодаря использованию спорного ПО.

Хотя компания требовала до $38 млн, судья Джон Тигар согласился с аргументами Disney, что вклад этой технологии в финансовый успех фильма был значительно меньшим.

Гендиректор Rearden Стив Перлман поблагодарил суд: «Надеемся, что это решение защитит разработки маленьких компаний от злоупотреблений крупных корпораций».

В Disney пока ситуацию не комментируют.

Иск против студии был подан еще в 2017 году: тогда Rearden заявила, что их бывший сотрудник без разрешения продал права на MOVA подрядчику Disney.

