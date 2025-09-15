Практика судів
Актор Костянтин Темляк відмовився від «Золотої дзиґи» на тлі скандалу про домашнє насильство

13:47, 15 вересня 2025
Костянтин Темляк відмовився від кінопремії «Золота дзиґа», яку він отримав за виконання головної ролі у фільмі «БожеВільні».
Фото: Костянтин Темляк/Інстаграм
Українська кіноакадемія оголосила переможців дев’ятої національної кінопремії «Золота дзиґа». У категорії «Найкраща чоловіча роль» перемогу здобув актор Костянтин Темляк за гру у фільмі «БожеВільні». Втім, невдовзі він вирішив відмовитися від нагороди.

Справа в тому, що на початку серпня фотографка Анастасія Соловйова публічно заявила, що її колишній партнер Костянтин Темляк застосовував проти неї фізичне та психологічне насильство. Вона стверджувала, що актор неодноразово піднімав на неї руку, принижував і чинив щоденний психологічний тиск. За її словами, коли вона намагалася розірвати стосунки, він погрожував самогубством і навіть завдавав собі травм під час конфліктів.

На тлі цих звинувачень Темляк відмовився від «Золотої дзиґи», пояснивши своє рішення так: "Наразі навколо мого імені існує ситуація, яка потребує вирішення в особистому та юридичному порядку. Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя. Мій вибір - зосередитися на роботі і на чесному проходженні всіх необхідних процедур".

У кіноакадемії висловили жаль через відсутність належної комунікації щодо ситуації з номінацією. Там наголосили, що голосування за кандидатів завершилося ще до того, як звинувачення стали публічними.

Також підкреслили, що Темляк не є членом кіноакадемії, а регламент не передбачає можливості зняти кандидатуру після оголошення номінацій чи змінити результати вже після підрахунку голосів.

Водночас там повідомили, що регламент може бути оновлений у 2026 році.

«Ми щиро шкодуємо через недостатню комунікацію. У майбутньому ми зобов’язуємося оперативно інформувати спільноту про позицію та дії академії щодо випадків поведінки, що може завдати шкоди репутації кіноакадемії та кінопремії “Золота дзиґа” в кіноспільноті», — йдеться в заяві.

