Актер Константин Темляк отказался от «Золотой юлы» на фоне скандала о домашнем насилии

Константин Темляк отказался от кинопремии «Золотая юла», которую он получил за исполнение главной роли в фильме «БожеВільні».

Украинская киноакадемия объявила победителей девятой национальной кинопремии «Золотая юла». В категории «Лучшая мужская роль» победу одержал актер Константин Темляк за игру в фильме «БожеВільні». Впрочем, вскоре он решил отказаться от награды.

Дело в том, что в начале августа фотограф Анастасия Соловьёва публично заявила, что её бывший партнёр Константин Темляк применял к ней физическое и психологическое насилие. Она утверждала, что актёр неоднократно поднимал на неё руку, унижал и оказывал ежедневное психологическое давление. По её словам, когда она пыталась разорвать отношения, он угрожал самоубийством и даже наносил себе травмы во время конфликтов.

На фоне этих обвинений Темляк отказался от «Золотой юлы, объяснив своё решение так: "В настоящее время вокруг моего имени существует ситуация, которая требует решения в личном и юридическом порядке. Я считаю некорректным в это время оставлять за собой награду, являющуюся символом и атрибутом публичной жизни. Мой выбор - сосредоточиться на работе и на честном прохождении всех необходимых процедур".

В киноакадемии выразили сожаление из-за отсутствия надлежащей коммуникации относительно ситуации с номинацией. Там подчеркнули, что голосование за кандидатов завершилось ещё до того, как обвинения стали публичными.

Также отметили, что Темляк не является членом киноакадемии, а регламент не предусматривает возможности снять кандидатуру после объявления номинаций или изменить результаты уже после подсчёта голосов.

В то же время там сообщили, что регламент может быть обновлён в 2026 году.

«Мы искренне сожалеем из-за недостаточной коммуникации. В будущем мы обязуемся оперативно информировать сообщество о позиции и действиях академии относительно случаев поведения, которое может нанести ущерб репутации киноакадемии и кинопремии “Золотая дзиґа” в кинематографическом сообществе», — говорится в заявлении.

