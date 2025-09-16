США усвідомлюють необхідність санкцій проти РФ, остаточне рішення ухвалить Трамп, — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучні Штати цілком усвідомлюють питання санкцій, які необхідно застосувати проти Росії, але остаточне рішення ухвалюватиме президент Дональд Трамп. Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу Fox News, стенограму якого оприлюднив у понеділок Державний департамент США,
«Ми повністю усвідомлюємо, які санкції можемо застосувати, і в певний момент президент може ухвалити рішення зробити це», - сказав Рубіо.
Також він підкреслив, що рішення щодо введення санкції буде приймати президент і «він не буде ходити навколо та не буде оголошувати штучні часові рамки».
Крім того, держсекретар США нагадав про те, що президент Трамп очікує аналогічного рішення і від Європи.
«В Європі досі є країни, що купують російські товари, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів, щоб вони самі запроваджували ті санкції, які просять ввести нас», - сказав Рубіо.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз 17 вересня не представить 19-й пакет санкцій проти Росії.
