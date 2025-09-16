США усвідомлюють необхідність санкцій проти РФ, остаточне рішення ухвалить Трамп, — Рубіо

Марко Рубіо прокоментував ситуацію із санкціями США проти Росії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучні Штати цілком усвідомлюють питання санкцій, які необхідно застосувати проти Росії, але остаточне рішення ухвалюватиме президент Дональд Трамп. Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу Fox News, стенограму якого оприлюднив у понеділок Державний департамент США,

«Ми повністю усвідомлюємо, які санкції можемо застосувати, і в певний момент президент може ухвалити рішення зробити це», - сказав Рубіо.

Також він підкреслив, що рішення щодо введення санкції буде приймати президент і «він не буде ходити навколо та не буде оголошувати штучні часові рамки».

Крім того, держсекретар США нагадав про те, що президент Трамп очікує аналогічного рішення і від Європи.

«В Європі досі є країни, що купують російські товари, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів, щоб вони самі запроваджували ті санкції, які просять ввести нас», - сказав Рубіо.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз 17 вересня не представить 19-й пакет санкцій проти Росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.