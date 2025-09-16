США осознают необходимость санкций против РФ, окончательное решение примет Трамп, — Рубио

Марко Рубио прокомментировал ситуацию с санкциями США против России.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты полностью осознают необходимость санкций, которые нужно применить против России, однако окончательное решение будет принимать президент Дональд Трамп. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, стенограмму которого в понедельник опубликовал Госдепартамент США.

«Мы полностью осознаем, какие санкции можем применить, и в определенный момент президент может принять решение сделать это», — сказал Рубио.

Также он подчеркнул, что решение о введении санкций будет принимать президент, и «он не будет ходить вокруг да около и не будет объявлять искусственные временные рамки».

Кроме того, госсекретарь США напомнил, что президент Трамп ожидает аналогичного решения и от Европы.

«В Европе до сих пор есть страны, которые покупают российские товары, в частности российскую нефть. И президент призвал наших европейских партнеров, чтобы они сами вводили те санкции, которые просят ввести нас», — сказал Рубио.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз 17 сентября не представит 19-й пакет санкций против России.

