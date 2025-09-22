Практика судів
Nvidia відкрила перший центр штучного інтелекту на Близькому Сході

12:53, 22 вересня 2025
В Об’єднаних Арабських Еміратах відкрили лабораторію штучного інтелекту, де тестуватимуть новітній чип Thor для розробки передових роботизованих систем.
Зображення згенеровано штучним інтелектом
У Об’єднаних Арабських Еміратах стартував новий дослідницький центр штучного інтелекту та робототехніки, створений у партнерстві між Nvidia та Інститутом інноваційних технологій Абу-Дабі (TII). Про це повідомляє Reuters.

Перша лабораторія Nvidia AI в регіоні

За даними TII, це перший у Близькому Сході центр Nvidia AI Technology Center. Він поєднає мультидисциплінарні дослідження інституту з передовими моделями та обчислювальною потужністю американської компанії, що активно розвиває глобальний ринок штучного інтелекту.

Новий процесор для робототехніки

У межах угоди інститут отримає доступ до спеціальних GPU-чипів для роботи з робототехнікою. Йдеться про чип Thor, який дозволяє розробляти сучасні роботизовані системи, зокрема гуманоїдів, чотириногих роботів та роботизовані маніпулятори.

«Це чип, який ми вперше почнемо використовувати… Він створений саме для розробки передових робототехнічних рішень», – зазначила генеральна директорка TII Наджва Аарадж.

Стратегія ОАЕ у сфері штучного інтелекту

TII є прикладним дослідницьким підрозділом Ради з розвитку передових технологій, що підпорядковується уряду Абу-Дабі. Це частина державної стратегії, яка має зробити ОАЕ одним із глобальних лідерів у сфері штучного інтелекту.

Країна, яка традиційно заробляє на експорті нафти, останніми роками інвестує мільярди доларів у розвиток AI. Вона прагне використати тісні відносини зі США для доступу до найновіших технологій, вказує агентство.

