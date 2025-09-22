Nvidia открыла первый центр искусственного интеллекта на Ближнем Востоке

В Объединенных Арабских Эмиратах была открыта лаборатория искусственного интеллекта, где будут тестировать новейший чип Thor для разработки передовых роботизированных систем.

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал новый исследовательский центр искусственного интеллекта и робототехники, созданный в партнерстве между Nvidia и Институтом инновационных технологий Абу-Даби (TII). Об этом сообщает Reuters.

Первая лаборатория Nvidia AI в регионе

По данным TII, это первый на Ближнем Востоке центр Nvidia AI Technology Center. Он объединит мультидисциплинарные исследования института с передовыми моделями и вычислительной мощностью американской компании, которая активно развивает глобальный рынок искусственного интеллекта.

Новый процессор для робототехники

В рамках соглашения институт получит доступ к специальным GPU-чипам для работы с робототехникой. Речь идет о чипе Thor, который позволяет разрабатывать современные роботизированные системы, в частности гуманоидов, четырехногих роботов и роботизированные манипуляторы.

«Это чип, который мы впервые начнем использовать… Он создан именно для разработки передовых робототехнических решений», – отметила генеральный директор TII Наджва Аарадж.

Стратегия ОАЭ в сфере искусственного интеллекта

TII является прикладным исследовательским подразделением Совета по развитию передовых технологий, подчиняющегося правительству Абу-Даби. Это часть государственной стратегии, которая должна сделать ОАЭ одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта.

Страна, которая традиционно зарабатывает на экспорте нефти, в последние годы инвестирует миллиарды долларов в развитие AI. Она стремится использовать тесные отношения с США для доступа к новейшим технологиям, указывает агентство.

