Nvidia открыла первый центр искусственного интеллекта на Ближнем Востоке

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал новый исследовательский центр искусственного интеллекта и робототехники, созданный в партнерстве между Nvidia и Институтом инновационных технологий Абу-Даби (TII). Об этом сообщает Reuters.
Первая лаборатория Nvidia AI в регионе
По данным TII, это первый на Ближнем Востоке центр Nvidia AI Technology Center. Он объединит мультидисциплинарные исследования института с передовыми моделями и вычислительной мощностью американской компании, которая активно развивает глобальный рынок искусственного интеллекта.
Новый процессор для робототехники
В рамках соглашения институт получит доступ к специальным GPU-чипам для работы с робототехникой. Речь идет о чипе Thor, который позволяет разрабатывать современные роботизированные системы, в частности гуманоидов, четырехногих роботов и роботизированные манипуляторы.
«Это чип, который мы впервые начнем использовать… Он создан именно для разработки передовых робототехнических решений», – отметила генеральный директор TII Наджва Аарадж.
Стратегия ОАЭ в сфере искусственного интеллекта
TII является прикладным исследовательским подразделением Совета по развитию передовых технологий, подчиняющегося правительству Абу-Даби. Это часть государственной стратегии, которая должна сделать ОАЭ одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта.
Страна, которая традиционно зарабатывает на экспорте нефти, в последние годы инвестирует миллиарды долларов в развитие AI. Она стремится использовать тесные отношения с США для доступа к новейшим технологиям, указывает агентство.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.