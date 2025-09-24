У США закрили для пішоходів міст висотою 180 метрів через серію самогубств

Влада Нью-Мексико шукає спосіб встановити бар’єри та сітки для запобігання трагедіям.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Проліт через ущелину Ріо-Гранде у штаті Нью-Мексико тимчасово закрито для пішоходів після серії самогубств, повідомляє Reuters. За останні три тижні три людини стрибнули з мосту, що стало рекордом з початку року.

Офіс шерифа округу Таос оголосив про безстрокове закриття після інциденту 21 вересня, коли помічники шерифа знайшли останки 15-річного хлопця — шостої жертви самогубства на мосту у 2025 році. Раніше, 5 вересня, 60-річний ветеран армії США приїхав із Сан-Антоніо, штат Техас, щоб покінчити життя самогубством на цьому мосту.

390-метровий сталевий арковий міст, побудований 50 років тому неподалік від Таоса, відомий як туристична пам’ятка та знімальний майданчик, але водночас став місцем для самогубств. Падіння з висоти понад 180 метрів зазвичай смертельне.

«акриття мосту для пішохідного руху —лише початок», — зазначив шериф Стів Мієра. Відновлять доступ після встановлення ефективних бар’єрів для запобігання трагедіям.

Активістка з запобігання самогубствам Ешлі Росслер наголосила, що нинішні поруччя заввишки 1,2 метра легко перелізти, і їх слід замінити на захисні бар’єри.

Подібні заходи вже показали ефективність в інших США: на мосту Золота Брама у Сан-Франциско сітки зменшили кількість самогубств на 73% у 2024 році, а 3,3-метрова вертикальна сітка на мосту Саншайн-Скайвей у Тампі, Флорида, скоротила річну кількість смертей із 12–15 до трьох.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.