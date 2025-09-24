Практика судов
В США закрыли для пешеходов мост высотой 180 метров из-за серии самоубийств

21:55, 24 сентября 2025
Власти Нью-Мексико ищут способ установить барьеры и сетки для предотвращения трагедий.
Пролет через ущелье Рио-Гранде в штате Нью-Мексико временно закрыт для пешеходов после серии самоубийств, сообщает Reuters. За последние три недели три человека прыгнули с моста, что стало рекордом с начала года.

Офис шерифа округа Таос объявил о бессрочном закрытии после инцидента 21 сентября, когда помощники шерифа нашли останки 15-летнего парня — шестой жертвы самоубийства на мосту в 2025 году. Ранее, 5 сентября, 60-летний ветеран армии США приехал из Сан-Антонио, штат Техас, чтобы покончить жизнь самоубийством на этом мосту.

390-метровый стальной арочный мост, построенный 50 лет назад недалеко от Таоса, известен как туристическая достопримечательность и съемочная площадка, но в то же время стал местом для самоубийств. Падение с высоты более 180 метров обычно смертельно.

«Закрытие моста для пешеходного движения — только начало», — отметил шериф Стив Миера. Доступ восстановят после установки эффективных барьеров для предотвращения трагедий.

Активистка по предотвращению самоубийств Эшли Росслер подчеркнула, что нынешние перила высотой 1,2 метра легко перелезть, и их следует заменить на защитные барьеры.

Подобные меры уже показали свою эффективность в других штатах США: на мосту Золотые Ворота в Сан-Франциско сетки уменьшили количество самоубийств на 73% в 2024 году, а 3,3-метровая вертикальная сетка на мосту Саншайн-Скайвей в Тампе, Флорида, сократила годовое количество смертей с 12–15 до трех.

