У Японії популярності набуває нова послуга — інспекція житла на наявність привидів

Компанії пропонують перевіряти будинки, де сталися трагедії, на «паранормальні явища» та навіть проводять обряди вигнання духів, щоб підвищити їхню ринкову вартість.

У Токіо з’явилася компанія, яка спеціалізується на «розслідуванні» будинків із привидами та проведенні обрядів вигнання духів, щоб заспокоїти орендарів і підвищити вартість нерухомості. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як працює «детектор аномалій»

Засновник компанії Kachimode Кадзутосі Кодама створив бізнес у 2022 році після того, як зрозумів, що житло, де сталися трагедії, втрачає привабливість на ринку — його ціна може знизитися на 10–20%.

Фахівці компанії проводять кількаденні обстеження таких осель, використовуючи відеокамери, диктофони, тепловізори, датчики вологості, температури, шуму та електромагнітних полів. Після завершення перевірки власник отримує сертифікат про відсутність паранормальних явищ.

Скільки коштує перевірка

У 2023 році вартість інспекції становила близько 50 тисяч єн (приблизно 340 доларів). Сьогодні ціна зросла до 80–150 тисяч єн (від 540 до 1000 доларів) за день роботи. За даними сайту компанії, станом на вересень 2025 року команда перевірила вже 196 об’єктів.

Будинки з історією

Одна з резонансних перевірок стосувалася будинку в префектурі Тіба, де сталася подвійна трагедія — жінка наклала на себе руки, а її син згодом помер. Під час розслідування в Кодами зламався ноутбук, хоча жодних надприродних явищ зафіксовано не було.

В іншому випадку чоловік, який втратив доньку, попросив фахівців повідомити його, якщо «вона з’явиться у кімнаті». Перевірка не виявила нічого аномального, і він просто подякував команді.

Альтернатива — обряди очищення

В Японії також популярні екзорцизми, які проводять буддійські монахи або священники-сінтоїсти. Наприклад, храм Тенко-дзі в Токіо бере до 150 тисяч єн (приблизно 1000 доларів) за ритуал вигнання духів.

Деякі власники запрошують так званих «очищувачів» будинків, які тимчасово живуть у помешканні, щоб «розсіяти негативну енергію».

Чому японці вірять у «привидів у квартирах»

За японськими традиціями, неспокійні душі можуть залишатися в місцях, де люди загинули, приносячи нещастя. Закон навіть зобов’язує продавців нерухомості повідомляти покупців про будь-які трагедії, що сталися у будинку.

Сам Кодама вважає, що його місія — не лише перевірка фактів, а й «вигнання психологічних тіней», які заважають людям почуватися у безпеці: «Коли смерть пояснюють, приміщення очищують і все стає прозорим — тоді біль і страх починають зникати».

