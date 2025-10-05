У Нью-Йорку в метро дві неповнолітні загинули під час «серфінгу на потязі»

Влада пов’язує трагедію з небезпечним трендом.

У США двоє дівчат-підліток були знайдені мертвими на даху потяга метрополітену Нью-Йорка. Представники місцевої влади припускають, що загиблі займалися «серфінгом на метро» — небезпечною практикою, яка набирає популярності серед молоді міста. Про це повідомляє The New York Times.

Особистості, імена та вік дівчат наразі не розголошуються. Тіла виявили вночі, а через кілька годин після інциденту станція метро повернулася до звичайного режиму роботи.

«Серфінг на метро» — їзда на даху чи з боків швидкісних поїздів — існує понад століття, фактично з моменту запуску транспортної системи Нью-Йорка, зазначають міські чиновники. Останніми роками ця практика стала значно популярнішою серед підлітків, чому сприяють відео в соціальних мережах.

«Надзвичайно прикро, що дві молоді дівчини загинули, вважаючи їзду на зовнішній частині поїзда метро нормальною розвагою», — заявив президент Транспортного управління Нью-Йорка (New York City Transit) Деметріус Крічлоу.

