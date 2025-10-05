В Нью-Йорке в метро две несовершеннолетние погибли во время «серфинга на поезде»

Власти связывают трагедию с опасным трендом.

В США две девушки-подростка были найдены мертвыми на крыше поезда метрополитена Нью-Йорка. Представители местных властей предполагают, что погибшие занимались «серфингом на метро» — опасной практикой, которая набирает популярность среди молодежи города. Об этом сообщает The New York Times.

Личности, имена и возраст девушек пока не разглашаются. Тела обнаружили ночью, а через несколько часов после инцидента станция метро вернулась к обычному режиму работы.

«Серфинг на метро» — езда на крыше или по бокам скоростных поездов — существует более века, фактически с момента запуска транспортной системы Нью-Йорка, отмечают городские чиновники. В последние годы эта практика стала значительно популярнее среди подростков, чему способствуют видео в социальных сетях.

«Очень жаль, что две молодые девушки погибли, считая езду на внешней части поезда метро нормальным развлечением», — заявил президент Транспортного управления Нью-Йорка (New York City Transit) Деметриус Кричлоу.

