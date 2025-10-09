Практика судів
Ілон Маск погодився виплатити $128 мільйонів екскерівникам Twitter — деталі

17:11, 9 жовтня 2025
Маск досяг домовленості з чотирма топменеджерами, яких звільнив після придбання Twitter у 2022 році, однак умови врегулювання поки не розголошуються.
Ілон Маск погодився виплатити $128 мільйонів екскерівникам Twitter — деталі
Ілон Маск досяг домовленості про врегулювання судової справи на суму $128 мільйонів, яку проти нього подали чотири колишні топменеджери Twitter, звільнені після його придбання компанії у 2022 році. Про це повідомляє TechCrunch.

Хто позивався проти Маска

Одразу після купівлі Twitter Маск звільнив гендиректора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала, а також юристів Шона Еджетта і Віджаю Ґадде. Вони заявили, що не отримали належних вихідних виплат, хоча це було передбачено контрактами.

Колишні керівники стверджували, що Маск покарав їх за спробу змусити його виконати зобов’язання щодо купівлі Twitter за $44 млрд, коли він намагався відмовитися від угоди. У позові навіть цитувалася біографія Маска авторства Волтера Айзексона, де підприємець нібито заявив, що «полюватиме на кожного з них, доки вони не помруть».

Умови угоди поки не розкривають

Судові документи підтверджують, що сторони досягли мирової угоди, однак деталі врегулювання наразі не розголошуються.

Маск раніше вже врегульовував подібні позови

Це не перший судовий спір, пов’язаний зі звільненнями після купівлі Twitter. Нещодавно Маск домовився про врегулювання колективного позову, поданого 6 тисячами колишніх працівників, які також заявляли, що отримали неповні або взагалі не отримали вихідні виплати.

Ілон Маск

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

