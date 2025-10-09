Практика судов
Илон Маск согласился выплатить $128 миллионов бывшим руководителям Twitter — детали

17:11, 9 октября 2025
Маск достиг соглашения с четырьмя топ-менеджерами, которых уволил после покупки Twitter в 2022 году, однако условия урегулирования пока не разглашаются.
Илон Маск согласился выплатить $128 миллионов бывшим руководителям Twitter — детали
Илон Маск достиг соглашения об урегулировании судебного дела на сумму $128 миллионов, которое против него подали четыре бывших топ-менеджера Twitter, уволенные после его покупки компании в 2022 году. Об этом сообщает TechCrunch.

Кто подал в суд на Маска

Сразу после приобретения Twitter Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала, а также юристов Шона Эджетта и Виджаю Гадде. Они заявили, что не получили положенных выходных выплат, хотя это было предусмотрено их контрактами.

Бывшие руководители утверждали, что Маск наказал их за попытку заставить его выполнить обязательства по покупке Twitter за $44 млрд, когда он пытался отказаться от сделки. В иске даже цитировалась биография Маска, написанная Уолтером Айзексоном, где предприниматель якобы заявил, что «будет охотиться на каждого из них, пока они не умрут».

Условия соглашения пока не раскрываются

Судебные документы подтверждают, что стороны достигли мирового соглашения, однако детали урегулирования пока не разглашаются.

Маск ранее уже урегулировал подобные иски

Это не первый судебный спор, связанный с увольнениями после покупки Twitter. Недавно Маск договорился о мировом урегулировании коллективного иска, поданного 6 тысячами бывших сотрудников, которые также заявляли, что получили неполные или вовсе не получили выходные выплаты.

Илон Маск

