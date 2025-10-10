У США шерифа звинуватили в расизмі через скелетів у сомбреро на Гелловін

Дружина шерифа назвала інсталяцію жартівливою та взяла відповідальність на себе.

Шериф округу Мобайл, штат Алабама, Пол Берч зіткнувся з критикою після того, як до Гелловіну прикрасив подвір’я скелетами, одягненими в сомбреро та форму агентів Імміграційної служби (ICE). Про це повідомляє Guardian.

Критика надійшла від сусідів і латиноамериканських організацій. Сусідка шерифа Вітні Ньюман у соцмережах зазначила, що він «використовує власне подвір’я, щоб знущатися та дегуманізувати групу людей».

Грейс Ресендес Мак-Каффері, власниця медіакомпанії Latino Media Gulf Coast, висловила думку, що скелети на подвір’ї шерифа «сигналізують про небезпеку або поширюють страх, що сприяє расизму».

На тлі критики дружина шерифа Мішель Берч заявила, що саме вона створила цю інсталяцію, яку назвала «жартівливою».

«Мій чоловік не має ніякого стосунку до цього, окрім як косіння трави навколо. Це зробила я, поєднуючи свій кубинський бекграунд і нові, необхідні зміни у федеральному контролі імміграції», — пояснила вона.

