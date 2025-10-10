Практика судов
В США шерифа обвинили в расизме из-за скелетов в сомбреро на Хэллоуин

07:00, 10 октября 2025
Жена шерифа назвала инсталляцию шутливой и взяла ответственность на себя.
В США шерифа обвинили в расизме из-за скелетов в сомбреро на Хэллоуин
Шериф округа Мобайл, штат Алабама, Пол Берч столкнулся с критикой после того, как к Хэллоуину украсил двор скелетами, одетыми в сомбреро и форму агентов Иммиграционной службы (ICE). Об этом сообщает Guardian.

Критика поступила от соседей и латиноамериканских организаций. Соседка шерифа Уитни Ньюман в соцсетях отметила, что он «использует собственный двор, чтобы издеваться и дегуманизировать группу людей».

Грейс Ресендес Мак-Каффери, владелица медиакомпании Latino Media Gulf Coast, высказала мнение, что скелеты во дворе шерифа «сигнализируют об опасности или распространяют страх, что способствует расизму».

На фоне критики жена шерифа Мишель Берч заявила, что именно она создала эту инсталляцию, которую назвала «шутливой».

«Мой муж не имеет к этому никакого отношения, кроме как кошение травы вокруг. Это сделала я, сочетая свой кубинский бэкграунд и новые, необходимые изменения в федеральном контроле иммиграции», — пояснила она.

полиция США

