ХАМАС оголосив про завершення війни у Секторі Гази

У ХАМАС заявили, що війна повністю завершена.

Як відомо, Ізраїль і ХАМАС першу частину угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Згодом головний речник угруповання ХАМАС Халіль аль-Хайя оголосив про «припинення вогню» у Секторі Гази, пише Al Jazeera

«Ми отримали запевнення від братніх посередників та адміністрації США, які підтвердили, що війна повністю завершена», - заявив він.

Також він додав, що Ізраїль має звільнити 250 палестинців, які відбувають довічне ув'язнення в ізраїльських в'язницях, а також 1700 палестинців з Гази, яких було заарештовано з початку війни.

Крім того, речник заявив, що угода передбачає відкриття прикордонного переходу Рафах в обох напрямках.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників 13 або 14 жовтня.

