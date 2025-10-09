ХАМАС оголосив про завершення війни у Секторі Гази

Як відомо, Ізраїль і ХАМАС першу частину угоди про припинення вогню та звільнення заручників.
Згодом головний речник угруповання ХАМАС Халіль аль-Хайя оголосив про «припинення вогню» у Секторі Гази, пише Al Jazeera
«Ми отримали запевнення від братніх посередників та адміністрації США, які підтвердили, що війна повністю завершена», - заявив він.
Також він додав, що Ізраїль має звільнити 250 палестинців, які відбувають довічне ув'язнення в ізраїльських в'язницях, а також 1700 палестинців з Гази, яких було заарештовано з початку війни.
Крім того, речник заявив, що угода передбачає відкриття прикордонного переходу Рафах в обох напрямках.
Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників 13 або 14 жовтня.
