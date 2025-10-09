Трамп назвав дату, коли ХАМАС звільнить ізраїльських заручників

За словами Дональда Трампа, офіційне підписання мирної угоди щодо Гази відбудеться у Єгипті.

Як відомо, Ізраїль і ХАМАС першу частину угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників 13 або 14 жовтня. Про це він заявив на пресконференції після досягнення першого етапу мирної угоди між угрупованням та Ізраїлем.

Він додав, що представники США відправляться до Єгипту, де відбудеться офіційне підписання мирної угоди щодо Гази.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Ізраїль та ХАМАС погодилися на першу фазу мирного плану, яка передбачає звільнення всіх заручників і виведення ізраїльських військ до узгодженої лінії.

