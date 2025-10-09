Трамп назвал дату, когда ХАМАС освободит израильских заложников

По словам Дональда Трампа, официальное подписание мирного соглашения по Газе состоится в Египте.

Как известно, Израиль и ХАМАС подписали первую часть соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что ХАМАС должен освободить израильских заложников 13 или 14 октября. Об этом он заявил на пресс-конференции после достижения первого этапа мирного соглашения между группировкой и Израилем.

Он добавил, что представители США отправятся в Египет, где состоится официальное подписание мирного соглашения по Газе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу мирного плана, которая предусматривает освобождение всех заложников и вывод израильских войск к согласованной линии.

