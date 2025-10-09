ХАМАС объявил о завершении войны в Секторе Газа

В ХАМАС заявили, что война полностью завершена.

Фото: nbcnews.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, Израиль и ХАМАС подписали первую часть соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Позже главный спикер группировки ХАМАС Халиль аль-Хайя объявил о «прекращении огня» в Секторе Газы, пишет Al Jazeera.

«Мы получили заверения от братских посредников и администрации США, которые подтвердили, что война полностью завершена», - заявил он.

Также он добавил, что Израиль должен освободить 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах, а также 1700 палестинцев из Газы, арестованных с начала войны.

Кроме того, представитель заявил, что соглашение предусматривает открытие пограничного перехода Рафах в обоих направлениях.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ХАМАС должен освободить израильских заложников 13 или 14 октября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.