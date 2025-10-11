У США стався вибух на військовому заводі – щонайменше 19 зниклих безвісти

Вибух стався на заводі вибухівки в Теннессі.

На заводі Accurate Energetic Systems у місті Мак’юен, штат Теннессі, стався вибух, унаслідок якого є загиблі та поранені. Про це повідомляє CNN.

Вибух пролунав на підприємстві, розташованому приблизно за годину їзди на південний захід від Нешвілла. Шериф округу Хамфріс підтвердив наявність кількох загиблих, не уточнивши їхньої кількості. За його даними, щонайменше 19 осіб вважаються зниклими безвісти, а від чотирьох до п’яти людей доставили до лікарень.

Внаслідок вибуху одна з будівель заводу була повністю зруйнована. Місцеві жителі повідомили, що звук вибуху було чути за 20 миль від місця події. Причини інциденту наразі з’ясовуються.

Компанія Accurate Energetic Systems виробляє вибухові речовини та енергетичні пристрої для військової, аерокосмічної, гірничодобувної промисловості та знесення. Серед її клієнтів — Міністерство оборони США та Служба внутрішньої безпеки.

