Практика судів
  1. У світі

У США стався вибух на військовому заводі – щонайменше 19 зниклих безвісти

09:57, 11 жовтня 2025
Вибух стався на заводі вибухівки в Теннессі.
У США стався вибух на військовому заводі – щонайменше 19 зниклих безвісти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На заводі Accurate Energetic Systems у місті Мак’юен, штат Теннессі, стався вибух, унаслідок якого є загиблі та поранені. Про це повідомляє CNN.

Вибух пролунав на підприємстві, розташованому приблизно за годину їзди на південний захід від Нешвілла. Шериф округу Хамфріс підтвердив наявність кількох загиблих, не уточнивши їхньої кількості. За його даними, щонайменше 19 осіб вважаються зниклими безвісти, а від чотирьох до п’яти людей доставили до лікарень.

Внаслідок вибуху одна з будівель заводу була повністю зруйнована. Місцеві жителі повідомили, що звук вибуху було чути за 20 миль від місця події. Причини інциденту наразі з’ясовуються.

Компанія Accurate Energetic Systems виробляє вибухові речовини та енергетичні пристрої для військової, аерокосмічної, гірничодобувної промисловості та знесення. Серед її клієнтів — Міністерство оборони США та Служба внутрішньої безпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про пільги зі сплати адміністративних зборів у сфері держреєстрації для переміщених осіб

Метою є надання пільг фізичним та юридичним особам, які зареєстровані або місцезнаходження яких на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих РФ територіях.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

СБУ зможе розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну — Рада прийняла закон

Рада прийняла закон, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Кабмін подав законопроект про цифровізацію процедури усиновлення – для кандидатів в усиновлювачі скасують потребу подання медвисновку про стан здоров’я

З Цивільного процесуального кодексу виключать вимогу щодо обов’язкового подання кандидатом в усиновлювачі медичного висновку про стан його здоров’я, якщо він є громадянином України.

Депутати схвалили законопроект, за яким органи держнагляду зможуть вимагати від підприємців повної зупинки виробництва чи реалізації продукції

Органи державного нагляду і контролю зможуть вимагати від підприємців зупинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд, машин та механізмів – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики