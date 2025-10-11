Практика судов
В США произошел взрыв на военном заводе – по меньшей мере 19 пропавших без вести

09:57, 11 октября 2025
Взрыв произошел на заводе взрывчатки в Теннесси.
На заводе Accurate Energetic Systems в городе Макьюэн, штат Теннесси, произошел взрыв, в результате которого есть погибшие и раненые. Об этом сообщает CNN.

Взрыв прогремел на предприятии, расположенном примерно в часе езды к юго-западу от Нэшвилла. Шериф округа Хамфрис подтвердил наличие нескольких погибших, не уточнив их количество. По его данным, по меньшей мере 19 человек считаются пропавшими без вести, а от четырех до пяти человек доставили в больницы.

В результате взрыва одно из зданий завода было полностью разрушено. Местные жители сообщили, что звук взрыва был слышен за 20 миль от места происшествия. Причины инцидента пока выясняются.

Компания Accurate Energetic Systems производит взрывчатые вещества и энергетические устройства для военной, аэрокосмической, горнодобывающей промышленности и сноса. Среди ее клиентов — Министерство обороны США и Служба внутренней безопасности.

