У Китаї понад 100 чиновників роками отримували допомогу для безробітних

14:37, 12 жовтня 2025
Чиновники оформлювали соціальні виплати, маючи стабільну роботу та зарплату, — схему викрили під час перевірки.
У Китаї понад 100 чиновників роками отримували допомогу для безробітних
У Китаї викрили масштабну схему зловживань, у межах якої чиновники роками отримували допомогу для безробітних, працюючи на державних посадах. Про це повідомляє South China Morning Post.

Так, у місті Шифан викрили 119 місцевих чиновників, які незаконно оформлювали соціальні виплати, призначені для людей без роботи.

Розслідування показало, що махінації тривали з 2014 року і охоплювали 43 села та громади. За цей час державний бюджет зазнав збитків на 1,5 мільйона юанів (приблизно 210 тисяч доларів США).

Схему викрили після того, як департамент людських ресурсів і соціального забезпечення провінції Сичуань виявив підозрілі дані під час планової перевірки.

З’ясувалося, що більшість чиновників, які отримували допомогу, мали стабільну зарплату, значно вищу за мінімальну, і не мали права на соціальні виплати.

Видання вказує, що цей випадок привернув увагу до масштабних зловживань у китайській системі соцзахисту, де щороку втрачаються мільярди юанів через «фіктивних пенсіонерів», підроблені довідки про інвалідність або шахрайські схеми з виплатами під час пандемії.

Місцева антикорупційна комісія вже проводить перевірку, а щодо всіх причетних посадовців розпочато дисциплінарні провадження.

