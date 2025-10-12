Практика судов
В Китае более 100 чиновников годами получали пособия по безработице

14:37, 12 октября 2025
Чиновники оформляли социальные выплаты, имея стабильную работу и зарплату, — схему раскрыли во время проверки.
В Китае раскрыли масштабную схему злоупотреблений, в рамках которой чиновники годами получали пособия по безработице, занимая государственные должности. Об этом сообщает South China Morning Post.

Так, в городе Шифан выявили 119 местных чиновников, которые незаконно оформляли социальные выплаты, предназначенные для безработных.

Расследование показало, что махинации продолжались с 2014 года и охватывали 43 села и общины. За это время государственный бюджет понес убытки на 1,5 миллиона юаней (примерно 210 тысяч долларов США).

Схему разоблачили после того, как департамент людских ресурсов и социального обеспечения провинции Сычуань обнаружил подозрительные данные во время плановой проверки.

Выяснилось, что большинство чиновников, получавших пособия, имели стабильную зарплату, значительно превышающую минимальную, и не имели права на социальные выплаты.

Издание отмечает, что этот случай привлек внимание к масштабным злоупотреблениям в китайской системе соцзащиты, где ежегодно теряются миллиарды юаней из-за «фиктивных пенсионеров», поддельных справок об инвалидности или мошеннических схем с выплатами во время пандемии.

Местная антикоррупционная комиссия уже проводит проверку, а в отношении всех причастных должностных лиц начаты дисциплинарные производства.

