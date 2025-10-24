Практика судів
  1. У світі

Британський юрист, якого виключили з реєстру за обман, не зміг повернутися до професії

20:10, 24 жовтня 2025
Трибунал відмовив у його поновленні, заявивши, що юрист не визнав свою провину й не продемонстрував розуміння етичних стандартів професії.
Британський юрист Радж Маріаддан, якого позбавили права на практику менш ніж чотири роки тому, зазнав невдачі у спробі відновити свою діяльність. Про це повідомляє Law Gazette.

Дисциплінарний трибунал юристів відмовив у його клопотанні, визнавши, що він не продемонстрував належного розуміння етичних стандартів професії та не визнав правомірності свого покарання.

Під час слухань Маріаддан заявив, що погоджується з рішенням про відсторонення, однак неодноразово називав його «драконівським» і наполягав, що не мав бути навіть об’єктом розслідування. Трибунал зазначив, що такі висловлювання суперечать його твердженням про каяття.

Юрист, який отримав ліцензію ще у 1995 році, працював приватно під назвою John Street Solicitors у північно-західному Лондоні. У 2019 році він створив нове партнерство з тією ж назвою.

У лютому 2022 року Маріаддан був позбавлений права на практику після того, як трибунал встановив, що він діяв нечесно — обманув іншу юридичну фірму щодо своїх особистих обставин та надав неправдиві дані у документах зі страхування професійної відповідальності.

Під час спроби поновлення у професії він наголошував, що став жертвою несправедливого переслідування, а також посилався на проблеми зі здоров’ям — серцевий напад і інсульт у 2015 році, які, за його словами, вплинули на професійні рішення.

Маріаддан стверджував, що пройшов реабілітацію, звертався до психолога та висловив щире каяття. Він також залишався залученим у юридичну діяльність, допомагаючи іншим на волонтерських засадах та самостійно представляючи себе у судових справах.

Регулятор юридичної діяльності (Solicitors Regulation Authority) заперечив його клопотання, зазначивши, що проблеми зі здоров’ям виникли задовго до його порушень, а докази виправлення — недостатні.

Трибунал визнав заяву передчасною, а свідчення Маріаддана — «нещирими та недбалими». Надані ним рекомендації також викликали сумніви, оскільки одна з них була написана ще до позбавлення його права на практику.

У підсумку трибунал відхилив його заяву і зобов’язав сплатити £4 150 судових витрат.

юрист Велика Британія

