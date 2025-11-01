Pfizer подала в суд на Novo Nordisk — компанії борються за стартапан із лікування ожиріння

Pfizer судиться з Novo Nordisk через спробу купівлі стартапу Metsera.

Компанія Pfizer звернулася до Канцлерського суду штату Делавер із позовом проти Metsera Inc. та Novo Nordisk A/S, щоб заблокувати пропозицію данської компанії щодо купівлі стартапу з лікування ожиріння. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія стверджує, що пропозиція Novo не відповідає умовам «Пропозиції вищої компанії» за угодою про злиття, зокрема через низьку ймовірність проходження антимонопольного регулювання.

Pfizer просить суд тимчасово заборонити Metsera укладати угоду з Novo, щоб виграти час для власної пропозиції.

Того ж дня Pfizer повідомила, що антимонопольні органи США завершили перевірку її пропозиції Metsera відповідно до Закону Харта-Скотта-Родіно. Період очікування завершився, відповідаючи умовам угоди, термін якої спливає 7 листопада.

Напередодні Novo несподівано запропонувала Metsera від 6,5 до 9 млрд доларів за умови досягнення певних цілей, що на 11% вище пропозиції Pfizer.

Речниця Novo Амбре Джеймс-Браун назвала претензії Pfizer безпідставними, заявивши про готовність захищатися в суді.

Metsera не погоджується зі звинуваченнями Pfizer і розглядатиме їх у суді.

Позов розкриває багатомісячну конкуренцію між компаніями, що почалася з 2 млрд доларів.

Експерт Чарльз Елсон із Делаверського університету зазначив, що зупинити викуп акцій складно, і суд рідко видає такі накази без кричущих порушень.

Заява Pfizer про завершення перевірки Федеральною торговою комісією незвична через закриття у Вашингтоні. Агентство не повідомляло про дострокове розірвання контрактів із 29 вересня.

Раніше Pfizer назвала пропозицію Novo «безрозсудною» і порушенням домінуючого становища, спрямованим на витіснення конкурентів. Компанія готова до юридичних дій для захисту угоди з Metsera.

Речник Metsera не відповів на запит про коментар.

Акції Pfizer зросли на 0,2% на післябіржових торгах після зростання на 1,5% у п’ятницю. Акції Metsera впали на 1,8% наприкінці торгів після падіння на 1,1% у звичайних. Акції Novo залишилися без змін після зниження на 3,4%.

