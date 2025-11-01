Pfizer подала в суд на Novo Nordisk — компании борются за стартап по лечению ожирения

Pfizer судится с Novo Nordisk из-за попытки покупки стартапа Metsera.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Pfizer обратилась в Канцлерский суд штата Делавэр с иском против Metsera Inc. и Novo Nordisk A/S, чтобы заблокировать предложение датской компании о покупке стартапа по лечению ожирения. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания утверждает, что предложение Novo не соответствует условиям «Предложения высшей компании» по соглашению о слиянии, в частности из-за низкой вероятности прохождения антимонопольного регулирования.

Pfizer просит суд временно запретить Metsera заключать сделку с Novo, чтобы выиграть время для собственного предложения.

В тот же день Pfizer сообщила, что антимонопольные органы США завершили проверку ее предложения Metsera в соответствии с Законом Харта-Скотта-Родино. Период ожидания завершился, соответствуя условиям соглашения, срок которого истекает 7 ноября.

Накануне Novo неожиданно предложила Metsera от 6,5 до 9 млрд долларов при условии достижения определенных целей, что на 11% выше предложения Pfizer.

Пресс-секретарь Novo Амбре Джеймс-Браун назвала претензии Pfizer безосновательными, заявив о готовности защищаться в суде.

Metsera не согласна с обвинениями Pfizer и будет рассматривать их в суде.

Metsera не согласна с обвинениями Pfizer и будет рассматривать их в суде.

Иск раскрывает многомесячную конкуренцию между компаниями, начавшуюся с 2 млрд долларов.

Эксперт Чарльз Элсон из Делавэрского университета отметил, что остановить выкуп акций сложно, и суд редко издает такие приказы без вопиющих нарушений.

Заявление Pfizer о завершении проверки Федеральной торговой комиссией необычно из-за закрытия в Вашингтоне. Агентство не сообщало о досрочном расторжении контрактов с 29 сентября.

Ранее Pfizer назвала предложение Novo «безрассудным» и нарушением доминирующего положения, направленным на вытеснение конкурентов. Компания готова к юридическим действиям для защиты сделки с Metsera.

Представитель Metsera не ответил на запрос о комментарии.

Акции Pfizer выросли на 0,2% на послебиржевых торгах после роста на 1,5% в пятницу. Акции Metsera упали на 1,8% в конце торгов после падения на 1,1% в обычных. Акции Novo остались без изменений после снижения на 3,4%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.