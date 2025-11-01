Практика судов
  1. В мире

Pfizer подала в суд на Novo Nordisk — компании борются за стартап по лечению ожирения

18:45, 1 ноября 2025
Pfizer судится с Novo Nordisk из-за попытки покупки стартапа Metsera.
Pfizer подала в суд на Novo Nordisk — компании борются за стартап по лечению ожирения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Pfizer обратилась в Канцлерский суд штата Делавэр с иском против Metsera Inc. и Novo Nordisk A/S, чтобы заблокировать предложение датской компании о покупке стартапа по лечению ожирения. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания утверждает, что предложение Novo не соответствует условиям «Предложения высшей компании» по соглашению о слиянии, в частности из-за низкой вероятности прохождения антимонопольного регулирования.

Pfizer просит суд временно запретить Metsera заключать сделку с Novo, чтобы выиграть время для собственного предложения.

В тот же день Pfizer сообщила, что антимонопольные органы США завершили проверку ее предложения Metsera в соответствии с Законом Харта-Скотта-Родино. Период ожидания завершился, соответствуя условиям соглашения, срок которого истекает 7 ноября.

Накануне Novo неожиданно предложила Metsera от 6,5 до 9 млрд долларов при условии достижения определенных целей, что на 11% выше предложения Pfizer.

Пресс-секретарь Novo Амбре Джеймс-Браун назвала претензии Pfizer безосновательными, заявив о готовности защищаться в суде.

Metsera не согласна с обвинениями Pfizer и будет рассматривать их в суде.

Metsera не согласна с обвинениями Pfizer и будет рассматривать их в суде.

Иск раскрывает многомесячную конкуренцию между компаниями, начавшуюся с 2 млрд долларов.

Эксперт Чарльз Элсон из Делавэрского университета отметил, что остановить выкуп акций сложно, и суд редко издает такие приказы без вопиющих нарушений.

Заявление Pfizer о завершении проверки Федеральной торговой комиссией необычно из-за закрытия в Вашингтоне. Агентство не сообщало о досрочном расторжении контрактов с 29 сентября.

Ранее Pfizer назвала предложение Novo «безрассудным» и нарушением доминирующего положения, направленным на вытеснение конкурентов. Компания готова к юридическим действиям для защиты сделки с Metsera.

Представитель Metsera не ответил на запрос о комментарии.

Акции Pfizer выросли на 0,2% на послебиржевых торгах после роста на 1,5% в пятницу. Акции Metsera упали на 1,8% в конце торгов после падения на 1,1% в обычных. Акции Novo остались без изменений после снижения на 3,4%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США Дания медицина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео