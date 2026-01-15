  1. У світі

У Румунії заявили про готовність обговорювати возз’єднання з Молдовою

20:24, 15 січня 2026
За словами депутата Європарламенту, будь-який громадянин Румунії розглядає тему об'єднання двох держав як природний процес.
Фото: Daniel Mihailescu/Getty Images
Румунія готова до діалогу з Молдовою щодо можливого возз’єднання двох держав, однак лише за умови, що така ініціатива виходитиме також від молдовської сторони. Про це заявив депутат Європарламенту та почесний радник президента Румунії Еуджен Томак в інтерв’ю виданню CaleaEuropeană.

За словами Томакa, будь-який громадянин Румунії розглядає тему об'єднання двох держав як природний процес. Водночас він наголосив, що офіційна позиція Бухареста залишається незмінною з 2018 року, коли парламент Румунії одноголосно ухвалив заяву про готовність обговорювати можливе возз’єднання — але виключно за бажанням Республіки Молдова.

Заява пролунала на тлі слів президентки Молдови Майї Санду, яка раніше повідомила, що проголосувала б «за» у разі проведення референдуму щодо об’єднання з Румунією. Водночас Томак підкреслив, що Кишинів має самостійно визначати своє майбутнє.

«Румунія готова будь-коли сісти за стіл і серйозно обговорити цей сценарій, лише якщо Республіка Молдова вважатиме це за варіант. (…) Це їхнє право вирішувати своє майбутнє», — каже Томак.

Євродепутат зазначив, що Румунія перебуває в першій лінії підтримки процесу інтеграції Республіки Молдова до Європейського Союзу.

«Це наша позиція: підтримувати всі легітимні зусилля, що стосуються демократизації, європеїзації і, очевидно, природного процесу, без примусу, відновлення національної ідентичності, яка була сильно пошкоджена в радянську епоху і згодом використовувалася як політичний інструмент проросійськими силами», - вказав він.

На запитання, чи готова Румунія до сценарію возз’єднання, у тому числі з огляду на необхідну підтримку партнерів з ЄС, союзників у НАТО та стратегічного партнера США, Томак відповідає, що «всі наші партнери знають, що і в Румунії, і в Республіці Молдова живе той самий народ».

Водночас він підкреслив, що будь-які рішення з цього питання можуть ухвалюватися лише демократичним шляхом і за чітко вираженою волею громадян Республіки Молдова.

Румунія Молдова

