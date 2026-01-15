  1. В мире

В Румынии заявили о готовности обсуждать воссоединение с Молдовой

20:24, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По словам депутата Европарламента, любой гражданин Румынии рассматривает тему объединения двух государств как естественный процесс.
В Румынии заявили о готовности обсуждать воссоединение с Молдовой
Фото: Daniel Mihailescu/Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Румыния готова к диалогу с Молдовой относительно возможного воссоединения двух государств, однако лишь при условии, что такая инициатива будет исходить также от молдавской стороны. Об этом заявил депутат Европарламента и почетный советник президента Румынии Эуджен Томак в интервью изданию CaleaEuropeană.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Томака, любой гражданин Румынии рассматривает тему объединения двух государств как естественный процесс. Вместе с тем он подчеркнул, что официальная позиция Бухареста остается неизменной с 2018 года, когда парламент Румынии единогласно принял заявление о готовности обсуждать возможное воссоединение — но исключительно по желанию Республики Молдова.

Заявление прозвучало на фоне слов президента Молдовы Майи Санду, которая ранее сообщила, что проголосовала бы «за» в случае проведения референдума по вопросу объединения с Румынией. В то же время Томак подчеркнул, что Кишинев должен самостоятельно определять свое будущее.

«Румыния готова в любое время сесть за стол и серьезно обсуждать этот сценарий, только если Республика Молдова будет рассматривать это как вариант. (…) Это их право решать свое будущее», — говорит Томак.

Евродепутат отметил, что Румыния находится на передовой линии поддержки процесса интеграции Республики Молдова в Европейский Союз.

«Это наша позиция: поддерживать все легитимные усилия, касающиеся демократизации, европеизации и, очевидно, естественного процесса, без принуждения, восстановления национальной идентичности, которая была сильно повреждена в советскую эпоху и впоследствии использовалась как политический инструмент пророссийскими силами», — указал он.

Отвечая на вопрос, готова ли Румыния к сценарию воссоединения, в том числе с учетом необходимой поддержки партнеров из ЕС, союзников по НАТО и стратегического партнера США, Томак отметил, что «все наши партнеры знают, что и в Румынии, и в Республике Молдова живет один и тот же народ».

В то же время он подчеркнул, что любые решения по этому вопросу могут приниматься исключительно демократическим путем и при четко выраженной воле граждан Республики Молдова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Румыния Молдова

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадровые вопросы в местных судах: ВСП оставила без рассмотрения одно назначение судьи, по другому — перерыв

ВСП не рассмотрела рекомендацию по назначению судьи в Сумской области и объявила перерыв по делу кандидатки из Кировоградской области.

Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи

Кандидатура Ирины Савчук не соответствует требованиям добропорядочности.

Украина ратифицировала договор о совместных закупках медицинских препаратов с странами ЕС

Украина получает возможность формировать стратегические запасы лекарств в партнерстве с странами ЕС.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]