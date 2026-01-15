В Румынии заявили о готовности обсуждать воссоединение с Молдовой

По словам депутата Европарламента, любой гражданин Румынии рассматривает тему объединения двух государств как естественный процесс.

Румыния готова к диалогу с Молдовой относительно возможного воссоединения двух государств, однако лишь при условии, что такая инициатива будет исходить также от молдавской стороны. Об этом заявил депутат Европарламента и почетный советник президента Румынии Эуджен Томак в интервью изданию CaleaEuropeană.

По словам Томака, любой гражданин Румынии рассматривает тему объединения двух государств как естественный процесс. Вместе с тем он подчеркнул, что официальная позиция Бухареста остается неизменной с 2018 года, когда парламент Румынии единогласно принял заявление о готовности обсуждать возможное воссоединение — но исключительно по желанию Республики Молдова.

Заявление прозвучало на фоне слов президента Молдовы Майи Санду, которая ранее сообщила, что проголосовала бы «за» в случае проведения референдума по вопросу объединения с Румынией. В то же время Томак подчеркнул, что Кишинев должен самостоятельно определять свое будущее.

«Румыния готова в любое время сесть за стол и серьезно обсуждать этот сценарий, только если Республика Молдова будет рассматривать это как вариант. (…) Это их право решать свое будущее», — говорит Томак.

Евродепутат отметил, что Румыния находится на передовой линии поддержки процесса интеграции Республики Молдова в Европейский Союз.

«Это наша позиция: поддерживать все легитимные усилия, касающиеся демократизации, европеизации и, очевидно, естественного процесса, без принуждения, восстановления национальной идентичности, которая была сильно повреждена в советскую эпоху и впоследствии использовалась как политический инструмент пророссийскими силами», — указал он.

Отвечая на вопрос, готова ли Румыния к сценарию воссоединения, в том числе с учетом необходимой поддержки партнеров из ЕС, союзников по НАТО и стратегического партнера США, Томак отметил, что «все наши партнеры знают, что и в Румынии, и в Республике Молдова живет один и тот же народ».

В то же время он подчеркнул, что любые решения по этому вопросу могут приниматься исключительно демократическим путем и при четко выраженной воле граждан Республики Молдова.

