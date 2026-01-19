На півдні Іспанії зіткнулися два швидкісні поїзди – щонайменше 39 загиблих

Аварія сталася поблизу міста Адамус у провінції Кордова, десятки пасажирів госпіталізовані.

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На півдні Іспанії поблизу міста Адамус у провінції Кордова сталося зіткнення двох швидкісних поїздів. Про це повідомляє Reuters.

Один із поїздів зійшов з рейок і врізався в інший, який рухався зустрічною колією. Унаслідок аварії загинула щонайменше 39 людей, повідомляє ВВС.

За інформацією іспанської влади, аварія сталася близько 19:45 за місцевим часом — приблизно через 10 хвилин після відправлення поїзда компанії Iryo з Кордови до Мадрида. Після зіткнення обидва поїзди зійшли з рейок, один із них упав на залізничний насип.

Речник італійської залізничної компанії Ferrovie dello Stato повідомив агентству Reuters, що в аварії брав участь поїзд Freccia 1000, який може розвивати максимальну швидкість 400 км/год (250 миль/год).

Голова уряду Андалусії Хуанма Морено заявив, що з 75 госпіталізованих пасажирів 15 перебувають у важкому стані. За його словами, кількість загиблих може зрости.

«Сила аварії була дуже великою… ми, ймовірно, знайдемо більше трупів», — сказав він.

У двох поїздах перебували близько 400 пасажирів. Більшість загиблих і поранених знаходилися у перших двох вагонах поїзда Renfe, який після зіткнення зійшов з рейок.

Причини аварії наразі невідомі. Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте зазначив, що «дійсно дивно», що сходження з рейок сталося на прямій ділянці колії, яку було оновлено у травні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.