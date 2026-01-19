На півдні Іспанії зіткнулися два швидкісні поїзди – щонайменше 39 загиблих
На півдні Іспанії поблизу міста Адамус у провінції Кордова сталося зіткнення двох швидкісних поїздів. Про це повідомляє Reuters.
Один із поїздів зійшов з рейок і врізався в інший, який рухався зустрічною колією. Унаслідок аварії загинула щонайменше 39 людей, повідомляє ВВС.
За інформацією іспанської влади, аварія сталася близько 19:45 за місцевим часом — приблизно через 10 хвилин після відправлення поїзда компанії Iryo з Кордови до Мадрида. Після зіткнення обидва поїзди зійшли з рейок, один із них упав на залізничний насип.
Речник італійської залізничної компанії Ferrovie dello Stato повідомив агентству Reuters, що в аварії брав участь поїзд Freccia 1000, який може розвивати максимальну швидкість 400 км/год (250 миль/год).
Голова уряду Андалусії Хуанма Морено заявив, що з 75 госпіталізованих пасажирів 15 перебувають у важкому стані. За його словами, кількість загиблих може зрости.
«Сила аварії була дуже великою… ми, ймовірно, знайдемо більше трупів», — сказав він.
У двох поїздах перебували близько 400 пасажирів. Більшість загиблих і поранених знаходилися у перших двох вагонах поїзда Renfe, який після зіткнення зійшов з рейок.
Причини аварії наразі невідомі. Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте зазначив, що «дійсно дивно», що сходження з рейок сталося на прямій ділянці колії, яку було оновлено у травні.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.