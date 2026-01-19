  1. В мире

На юге Испании столкнулись два скоростных поезда – по меньшей мере 39 погибших

09:59, 19 января 2026
Авария произошла вблизи города Адамус в провинции Кордова, десятки пассажиров госпитализированы.
Фото: Reuters
На юге Испании вблизи города Адамус в провинции Кордова произошло столкновение двух скоростных поездов. Об этом сообщает Reuters.

Один из поездов сошел с рельсов и врезался в другой, который двигался по встречному пути. В результате аварии погиб не менее 39 человек, сообщает ВВС.

По информации испанских властей, авария произошла около 19:45 по местному времени — примерно через 10 минут после отправления поезда компании Iryo из Кордовы в Мадрид. После столкновения оба поезда сошли с рельсов, один из них упал на железнодорожную насыпь.

Представитель итальянской железнодорожной компании Ferrovie dello Stato сообщил агентству Reuters, что в аварии участвовал поезд Freccia 1000, который может развивать максимальную скорость 400 км/ч (250 миль/ч).

Глава правительства Андалусии Хуанма Морено заявил, что из 75 госпитализированных пассажиров 15 находятся в тяжелом состоянии. По его словам, число погибших может возрасти.

«Сила аварии была очень большой... мы, вероятно, найдем больше трупов», — сказал он.

В двух поездах находились около 400 пассажиров. Большинство погибших и раненых находились в первых двух вагонах поезда Renfe, который после столкновения сошел с рельсов.

Причины аварии пока неизвестны. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте отметил, что «действительно странно», что схождение с рельсов произошло на прямом участке пути, который был обновлен в мае.

