У Китаї вперше розглядається кримінальна справа щодо ШІ-сервісу за непристойний контент

У Шанхаї відбувся розгляд апеляції в першій у Китаї кримінальній справі, пов’язаній зі штучним інтелектом, який створював непристойний контент у додатку. Про це повідомляє SCMP.

Суть справи полягає в тому, що два розробники чат-бота для «компанійського спілкування» були засуджені в першій інстанції за те, що їхній застосунок зі штучним інтелектом видавав «контент 18+» для платних користувачів.

На початку розгляду в суді першої інстанції шанхайський суд виніс вирок: одному з розробників — чотири роки ув’язнення, іншому — один з половиною роки, визнавши їх винними у виробництві та прибутковому розповсюдженні непристойних матеріалів.

Обидва обвинувачені подали апеляцію. Апеляційний суд у Шанхаї відклав слухання, щоб запросити експертні висновки з технічних питань щодо ролі розробників у створенні контенту, що стало предметом дебатів під час слухання.

За даними судових документів, чат-додаток працював без необхідної безпекової оцінки або реєстрації та був підключений до іноземної великої мовної моделі. Розробники навмисно обійшли внутрішні механізми етичних обмежень ШІ, щоб система могла видавати непристойний контент.

Згідно з матеріалами справи, додаток налічував понад 116 000 зареєстрованих користувачів, серед яких були тисячі платних підписників, що принесло розробникам незаконний прибуток.

Ця справа стала прецедентом у китайській юриспруденції щодо відповідальності за контент, створений ШІ, і викликала широкий резонанс у професійних юридичних колах щодо меж відповідальності розробників штучного інтелекту.

