В Китае впервые рассматривается уголовное дело в отношении ИИ-сервиса за непристойный контент

Приложение с искусственным интеллектом выдавало «контент 18+» для платных пользователей.

Фото: scmp.com

В Шанхае состоялось рассмотрение апелляции по первому в Китае уголовному делу, связанному с искусственным интеллектом, который создавал непристойный контент в приложении. Об этом сообщает SCMP.

Суть дела заключается в том, что два разработчика чат-бота для «компаньонского общения» были осуждены судом первой инстанции за то, что их приложение с искусственным интеллектом выдавало «контент 18+» для платных пользователей.

В начале рассмотрения дела суд первой инстанции в Шанхае вынес приговор: одному из разработчиков — четыре года лишения свободы, другому — полтора года, признав их виновными в производстве и извлечении прибыли из распространения непристойных материалов.

Оба обвиняемых подали апелляцию. Апелляционный суд в Шанхае отложил слушание, чтобы запросить экспертные заключения по техническим вопросам относительно роли разработчиков в создании контента, что стало предметом дискуссий во время заседания.

Согласно судебным документам, чат-приложение работало без необходимой оценки безопасности или регистрации и было подключено к иностранной крупной языковой модели. Разработчики намеренно обошли внутренние механизмы этических ограничений ИИ, чтобы система могла выдавать непристойный контент.

Согласно материалам дела, приложение насчитывало более 116 000 зарегистрированных пользователей, среди которых были тысячи платных подписчиков, что принесло разработчикам незаконную прибыль.

Это дело стало прецедентом в китайской юриспруденции относительно ответственности за контент, созданный ИИ, и вызвало широкий резонанс в профессиональных юридических кругах по поводу границ ответственности разработчиков искусственного интеллекта.

