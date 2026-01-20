  1. В мире

В Китае впервые рассматривается уголовное дело в отношении ИИ-сервиса за непристойный контент

20:48, 20 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Приложение с искусственным интеллектом выдавало «контент 18+» для платных пользователей.
В Китае впервые рассматривается уголовное дело в отношении ИИ-сервиса за непристойный контент
Фото: scmp.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Шанхае состоялось рассмотрение апелляции по первому в Китае уголовному делу, связанному с искусственным интеллектом, который создавал непристойный контент в приложении. Об этом сообщает SCMP.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суть дела заключается в том, что два разработчика чат-бота для «компаньонского общения» были осуждены судом первой инстанции за то, что их приложение с искусственным интеллектом выдавало «контент 18+» для платных пользователей.

В начале рассмотрения дела суд первой инстанции в Шанхае вынес приговор: одному из разработчиков — четыре года лишения свободы, другому — полтора года, признав их виновными в производстве и извлечении прибыли из распространения непристойных материалов.

Оба обвиняемых подали апелляцию. Апелляционный суд в Шанхае отложил слушание, чтобы запросить экспертные заключения по техническим вопросам относительно роли разработчиков в создании контента, что стало предметом дискуссий во время заседания.

Согласно судебным документам, чат-приложение работало без необходимой оценки безопасности или регистрации и было подключено к иностранной крупной языковой модели. Разработчики намеренно обошли внутренние механизмы этических ограничений ИИ, чтобы система могла выдавать непристойный контент.

Согласно материалам дела, приложение насчитывало более 116 000 зарегистрированных пользователей, среди которых были тысячи платных подписчиков, что принесло разработчикам незаконную прибыль.

Это дело стало прецедентом в китайской юриспруденции относительно ответственности за контент, созданный ИИ, и вызвало широкий резонанс в профессиональных юридических кругах по поводу границ ответственности разработчиков искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Китай уголовное дело

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

Законопроект предусматривает автоматизированный реестр для предоставителей помощи, сокращение сроков рассмотрения заявок.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ВСП приостановил увольнение в отставку судьи Александра Пелиха, подозреваемого в получении неправомерной выгоды

В ВСП имеются дисциплинарные жалобы относительно судьи Пелиха, которые в настоящее время находятся на стадии предварительной проверки и определены приоритетными.

Залог как граница свободы: апелляционный суд в Тернополе определил баланс между риском и правом

Суд подчеркнул: денежное обеспечение должно быть гарантией надлежащего поведения, а не формальной альтернативой аресту.

В Украине предлагают упростить увольнение работников на ВОТ и в зонах боевых действий

Работодателям разрешат увольнять работников без риска юридической ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]