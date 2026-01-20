Еммануель Макрон назвав неприйнятними тарифи Дональда Трампа

За словами Макрона, Трамп намагається послабити і підпорядкувати Європу.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що очільник США Дональд Трамп за допомогою запровадження тарифів для європейських країн намагається послабити і підпорядкувати Європу. Про це він сказав на виступ на Всесвітньому економічному форумі.

«Конкуренція з боку Сполучених Штатів Америки через торговельні угоди підриває наші експортні інтереси, вимагає максимальних поступок і відкрито націлена на ослаблення та підпорядкування Європи», - сказав французький лідер.

Також він додав, що це все відбувається в поєднанні з нескінченним накопиченням нових тарифів, які «є принципово неприйнятними».

Нагадаємо, що Трамп ввів мита проти восьми країн через Гренландію. Починаючи з 1 лютого, під нові тарифи потраплять Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія.

Додамо, Трамп пригрозив 200% митами на французьке шампанське через відмову Макрона приєднатися до «Ради миру»

