  1. В мире

Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми тарифы Дональда Трампа

17:56, 20 января 2026
По словам Макрона, Трамп пытается ослабить и подчинить Европу.
Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми тарифы Дональда Трампа
Фото: ukrinform.com
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава США Дональд Трамп посредством введения тарифов для европейских стран пытается ослабить и подчинить Европу. Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме.

«Конкуренция со стороны Соединенных Штатов Америки через торговые соглашения подрывает наши экспортные интересы, требует максимальных уступок и открыто нацелена на ослабление и подчинение Европы», — заявил французский лидер.

Он также добавил, что все это происходит в сочетании с бесконечным накоплением новых тарифов, которые «являются принципиально неприемлемыми».

Напомним, Трамп ввел пошлины против восьми стран из-за ситуации с Гренландией. Начиная с 1 февраля, новые тарифы затронут Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию.

Добавим, Трамп пригрозил 200% пошлинами на французское шампанское из-за отказа Макрона присоединиться к «Совету мира»

США ЕС Дональд Трамп

