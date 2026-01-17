Трамп ввел пошлины против восьми стран из-за Гренландии

По словам Трампа, таможенные пошлины будут расти поэтапно, если остров не передадут под контроль США.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлины на товары из ряда европейских стран. Начиная с 1 февраля под новые тарифы попадут Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Причина — поддержка этих стран территориальной целостности Дании и отправка военных в Гренландию.

"Мы в течение многих лет фактически субсидировали Данию, все страны Европейского Союза и другие государства, не взимая с них пошлин или каких-либо других форм компенсации. Теперь, после столетий, пора Дании отблагодарить - на кону стоит мировой мир", — сообщил Трамп.

Трамп считает, что Китай и Россия хотят забрать Гренландию себе, а "Дания ничего не может с этим поделать".

По словам Трампа, "лишь США под его личным руководством способны защитить остров".

Так что Трамп решил наложить на Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию 10% пошлину на любые товары, поставляемые в США. Эти пошлины будут действовать с 1 февраля, а с 1 июня они вырастут до 25%.

"Эта пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и окончательной покупке Гренландии. Соединенные Штаты пытались совершить это соглашение более 150 лет. Многие президенты пытались это сделать — и по уважительной причине, но Дания всегда отказывалась", — заявил президент США.

