Трамп ввів мита проти восьми країн через Гренландію

18:58, 17 січня 2026
За словами Трампа, мита зростатимуть поетапно, якщо острів не передадуть під контроль США.
Трамп ввів мита проти восьми країн через Гренландію
Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 10% мита на товари з низки європейських країн. Починаючи з 1 лютого, під нові тарифи потраплять Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Причина — підтримка цих країн територіальної цілісності Данії та відправку військових до Гренландії.

"Ми протягом багатьох років фактично субсидували Данію, всі країни Європейського Союзу та інші держави, не стягуючи з них мит або будь-яких інших форм компенсації. Тепер, після століть, настав час Данії віддячити – на кону стоїть світовий мир", - написав Трамп. 

Трамп вважає, що Китай і Росія хочуть забрати Гренландію собі, а "Данія нічого не може з цим зробити".

За словами Трампа, "лише США під його осообистим керівництвом здатні захистити острів".

Тож, Трамп вирішив накласти на Данію, Норвегію, Швецію, Францію, Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Фінляндію 10% мито на будь-які товари, що постачаються до США. Ці мита діятимуть з 1 лютого, а з 1 червня вони зростуть до 25%.

"Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й остаточну купівлю Гренландії. Сполучені Штати намагалися здійснити цю угоду понад 150 років. Багато президентів намагалися це зробити — і з поважних причин, — але Данія завжди відмовлялася", — заявив президент США.

Дональд Трамп

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

