Трамп ввів мита проти восьми країн через Гренландію

За словами Трампа, мита зростатимуть поетапно, якщо острів не передадуть під контроль США.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 10% мита на товари з низки європейських країн. Починаючи з 1 лютого, під нові тарифи потраплять Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Причина — підтримка цих країн територіальної цілісності Данії та відправку військових до Гренландії.

"Ми протягом багатьох років фактично субсидували Данію, всі країни Європейського Союзу та інші держави, не стягуючи з них мит або будь-яких інших форм компенсації. Тепер, після століть, настав час Данії віддячити – на кону стоїть світовий мир", - написав Трамп.

Трамп вважає, що Китай і Росія хочуть забрати Гренландію собі, а "Данія нічого не може з цим зробити".

За словами Трампа, "лише США під його осообистим керівництвом здатні захистити острів".

Тож, Трамп вирішив накласти на Данію, Норвегію, Швецію, Францію, Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Фінляндію 10% мито на будь-які товари, що постачаються до США. Ці мита діятимуть з 1 лютого, а з 1 червня вони зростуть до 25%.

"Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й остаточну купівлю Гренландії. Сполучені Штати намагалися здійснити цю угоду понад 150 років. Багато президентів намагалися це зробити — і з поважних причин, — але Данія завжди відмовлялася", — заявив президент США.

