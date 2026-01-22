Apple перетворить Siri на повноцінний ШІ-чатбот і вступить у гонку з ChatGPT та Gemini

Чатбот під кодовою назвою Campos буде глибоко інтегрований в операційні системи iPhone, iPad і Mac та замінить нинішній інтерфейс Siri.

Фото: Bloomberg

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Apple Inc. Планує цього року кардинально оновити Siri, перетворивши цифрового асистента на перший для компанії чатбот на основі штучного інтелекту. Таким чином виробник iPhone хоче конкурувати з ChatGPT та Gemini, пише Bloomberg.

За словами джерел, знайомих із планами компанії, чатбот під кодовою назвою Campos буде глибоко інтегрований в операційні системи iPhone, iPad і Mac та замінить нинішній інтерфейс Siri. Користувачі зможуть викликати новий сервіс так само, як і зараз Siri — голосовою командою «Siri» або утриманням бічної кнопки на iPhone чи iPad.

Новий підхід значно перевершить можливості поточної Siri — і навіть оновлення, яке компанія давно обіцяє та планує випустити на початку 2026 року. Нинішня Siri не має повноцінного «чатового» формату та здатності до діалогів у режимі реального часу, характерних для ChatGPT або Gemini.

Чатбот є ключовим елементом стратегії Apple з повернення позицій на ринку ШІ, де компанія відстає від конкурентів із Кремнієвої долини. Платформа Apple Intelligence мала непростий запуск у 2024 році — частина функцій виявилася малоефективною або з’явилася із запізненням.

На тлі новин про чатбот акції Apple зросли до 1,7% і сягнули $250,83 за акцію. Акції Alphabet, материнської компанії Google, яка постачає базові технології для проєкту, зросли на 2,6% — до $330,32 станом на 14:54 за нью-йоркським часом.

Раніше анонсоване оновлення Siri без чатбота — зі збереженням поточного інтерфейсу — планується для iOS 26.4, реліз якої очікується найближчими місяцями. Це оновлення має додати функції, представлені у 2024 році, зокрема аналіз контенту на екрані, роботу з персональними даними та покращений вебпошук.

Функції чатбота з’являться пізніше у 2026 році. Apple планує представити нову технологію в червні на конференції для розробників WWDC, а випустити — у вересні.

Campos підтримуватиме як голосове, так і текстове введення та стане головним нововведенням у майбутніх операційних системах компанії. Його інтегрують в iOS 27 та iPadOS 27 (кодова назва Rave), а також у macOS 27 (внутрішня назва Fizz).

Всередині компанії технологію чатбота тестують і як окремий застосунок Siri, подібний до ChatGPT чи Gemini в App Store. Однак Apple не планує випускати його як самостійний продукт, а інтегрує безпосередньо в операційні системи, як це зроблено з нинішньою Siri.

Перехід до чатботного формату означає стратегічну зміну для Apple, яка раніше стримано ставилася до розмовних ШІ-інструментів, популяризованих OpenAI, Google та Microsoft.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.