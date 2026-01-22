Apple превратит Siri в полноценный ИИ-чатбот и вступит в гонку с ChatGPT и Gemini

Чатбот под кодовым названием Campos будет глубоко интегрирован в операционные системы iPhone, iPad и Mac и заменит нынешний интерфейс Siri.

Компания Apple Inc. планирует в этом году кардинально обновить Siri, превратив цифрового ассистента в первый для компании чатбот на основе искусственного интеллекта. Таким образом производитель iPhone намерен конкурировать с ChatGPT и Gemini, пишет Bloomberg.

По словам источников, знакомых с планами компании, чатбот под кодовым названием Campos будет глубоко интегрирован в операционные системы iPhone, iPad и Mac и заменит нынешний интерфейс Siri. Пользователи смогут вызывать новый сервис так же, как и сейчас Siri — голосовой командой «Siri» или удержанием боковой кнопки на iPhone или iPad.

Новый подход значительно превзойдет возможности текущей Siri — и даже обновление, которое компания давно обещает и планирует выпустить в начале 2026 года. Нынешняя Siri не имеет полноценного «чатового» формата и способности к диалогам в режиме реального времени, характерных для ChatGPT или Gemini.

Чатбот является ключевым элементом стратегии Apple по возвращению позиций на рынке ИИ, где компания отстает от конкурентов из Кремниевой долины. Платформа Apple Intelligence имела непростой запуск в 2024 году — часть функций оказалась малоэффективной или появилась с опозданием.

На фоне новостей о чатботе акции Apple выросли до 1,7% и достигли $250,83 за акцию. Акции Alphabet, материнской компании Google, которая поставляет базовые технологии для проекта, выросли на 2,6% — до $330,32 по состоянию на 14:54 по нью-йоркскому времени.

Ранее анонсированное обновление Siri без чатбота — с сохранением текущего интерфейса — планируется для iOS 26.4, релиз которой ожидается в ближайшие месяцы. Это обновление должно добавить функции, представленные в 2024 году, в частности анализ контента на экране, работу с персональными данными и улучшенный веб-поиск.

Функции чатбота появятся позже, в 2026 году. Apple планирует представить новую технологию в июне на конференции для разработчиков WWDC, а выпустить — в сентябре.

Campos будет поддерживать как голосовой, так и текстовый ввод и станет главным нововведением в будущих операционных системах компании. Его интегрируют в iOS 27 и iPadOS 27 (кодовое название Rave), а также в macOS 27 (внутреннее название Fizz).

Внутри компании технологию чатбота тестируют и как отдельное приложение Siri, подобное ChatGPT или Gemini в App Store. Однако Apple не планирует выпускать его как самостоятельный продукт, а интегрирует непосредственно в операционные системы, как это сделано с нынешней Siri.

Переход к чатботному формату означает стратегическое изменение для Apple, которая ранее сдержанно относилась к разговорным ИИ-инструментам, популяризированным OpenAI, Google и Microsoft.

