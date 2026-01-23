Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський підтвердив готовність укласти мирну угоду
Президент США Дональд Трамп повідомив, що Президент України Володимир Зеленський висловив готовність укласти мирну угоду. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.
Відповідаючи на запитання журналіста про позицію українського Президента, Трамп зазначив: «Він сказав, що хотів би укласти угоду. Ми обговорюємо речі, які обговорюються вже 6-7 місяців».
Пізніше американський лідер повторив, що Зеленський підтвердив готовність до домовленостей, наголосивши, що йдеться не про нові ініціативи: «Він (Зеленський – ред.) сказав, що хотів би укласти угоду. Власне, тут особливо й додати нічого. Усі параметри відомі. Це не так, ніби ми обговорюємо щось нове — ці питання обговорюють вже 6-7 місяців. Він приїхав і сказав, що хоче домовитися».
За його словами, у процесі підписання домовленостей залишається перепона, яка є актуальною «та сама, що й протягом усього останнього року».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.