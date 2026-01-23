Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский подтвердил готовность заключить мирное соглашение

Американский лидер отметил, что параметры возможных договоренностей остаются неизменными на протяжении последнего года.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность заключить мирное соглашение. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Отвечая на вопрос журналиста о позиции украинского Президента, Трамп отметил: «Он сказал, что хотел бы заключить соглашение. Мы обсуждаем вещи, которые обсуждаются уже 6–7 месяцев».

Позже американский лидер повторил, что Зеленский подтвердил готовность к договоренностям, подчеркнув, что речь идет не о новых инициативах: «Он (Зеленский — ред.) сказал, что хотел бы заключить соглашение. Собственно, здесь особенно и добавить нечего. Все параметры известны. Это не так, будто мы обсуждаем что-то новое — эти вопросы обсуждают уже 6–7 месяцев. Он приехал и сказал, что хочет договориться».

По его словам, в процессе подписания договоренностей остается преграда, которая является актуальной «та же самая, что и на протяжении всего последнего года».

