  1. В мире
  2. / В Украине

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский подтвердил готовность заключить мирное соглашение

08:12, 23 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Американский лидер отметил, что параметры возможных договоренностей остаются неизменными на протяжении последнего года.
Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский подтвердил готовность заключить мирное соглашение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность заключить мирное соглашение. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отвечая на вопрос журналиста о позиции украинского Президента, Трамп отметил: «Он сказал, что хотел бы заключить соглашение. Мы обсуждаем вещи, которые обсуждаются уже 6–7 месяцев».

Позже американский лидер повторил, что Зеленский подтвердил готовность к договоренностям, подчеркнув, что речь идет не о новых инициативах: «Он (Зеленский — ред.) сказал, что хотел бы заключить соглашение. Собственно, здесь особенно и добавить нечего. Все параметры известны. Это не так, будто мы обсуждаем что-то новое — эти вопросы обсуждают уже 6–7 месяцев. Он приехал и сказал, что хочет договориться».

По его словам, в процессе подписания договоренностей остается преграда, которая является актуальной «та же самая, что и на протяжении всего последнего года».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

ВСП отменил отставку Плотницкого: ВАКС признал судью виновным в получении взятки

Высший совет правосудия прекратил отставку судьи Плотницкого в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора.

Ошибочные средства на счете: почему суд в Павлограде не признал овердрафт кредитом и отказал в моральном ущербе несовершеннолетней клиентке

Суд отклонил финансовые претензии истца и не подтвердил доводы о душевных страданиях ответчика.

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко

Судья Апелляционного суда Киева Чернушенко Антон Васильевич покидает должность в связи с подачей заявления об увольнении в отставку.

В Украине создадут Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте

Сотрудники будущего Бюро смогут беспрепятственно заходить на любые территории и изымать транспорт и документы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]