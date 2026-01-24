  1. У світі

В Індії чоловік скоїв самогубство після звинувачень в домаганнях – заарештовано жінку, яка заявила на нього

13:15, 24 січня 2026
Поліція розпочала справу про підбурювання до самогубства.
В Індії чоловік скоїв самогубство після звинувачень в домаганнях – заарештовано жінку, яка заявила на нього
Фото: ВВС
У штаті Керала заарештували жінку після того, як чоловік, якого вона публічно звинуватила у сексуальних домаганнях у громадському транспорті, вчинив самогубство, повідомляє ВВС.

Жінка опублікувала відео, зняте в автобусі, нібито на якому чоловік торкався її грудей. Запис швидко став вірусним, викликавши громадську реакцію та критику на адресу чоловіка. Через два дні після публікації він покінчив життя самогубством.

Родина загиблого стверджує, що він заперечував звинувачення і був під сильним тиском соцмереж. Вони також звинуватили жінку у використанні відео для здобуття популярності. У відповідь жінка заявила, що запис був зроблений для висвітлення соціальної та психологічної проблеми та щоб захистити інших.

Поліція порушила проти жінки справу за підбурювання до самогубства, і 21 січня її взяли під судовий арешт на 14 днів без права внесення застави. Комісія з прав людини штату Керала доручила поліції подати звіт про розслідування протягом тижня.

