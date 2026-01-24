  1. В мире

В Индии мужчина покончил с собой после обвинений в домогательствах – арестована женщина, которая заявила на него

13:15, 24 января 2026
Полиция возбудила дело о подстрекательстве к самоубийству.
Фото: ВВС
В штате Керала арестовали женщину после того, как мужчина, которого она публично обвинила в сексуальных домогательствах в общественном транспорте, покончил жизнь самоубийством, сообщает ВВС.

Женщина опубликовала видео, снятое в автобусе, на котором мужчина якобы трогал ее грудь. Запись быстро стала вирусной, вызвав общественную реакцию и критику в адрес мужчины. Через два дня после публикации он покончил жизнь самоубийством.

Семья погибшего утверждает, что он отрицал обвинения и находился под сильным давлением соцсетей. Они также обвинили женщину в использовании видео для получения популярности. В ответ женщина заявила, что запись была сделана для освещения социальной и психологической проблемы и чтобы защитить других.

Полиция возбудила против женщины дело за подстрекательство к самоубийству, и 21 января ее взяли под судебный арест на 14 дней без права внесения залога. Комиссия по правам человека штата Керала поручила полиции представить отчет о расследовании в течение недели.

