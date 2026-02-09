Нідерланди планують заборонити продаж сигарет та вейпів особам до 21 року

У Нідерландах готуються посилити антитютюнове законодавство: уряд планує підвищити мінімальний вік для купівлі сигарет і вейпів до 21 року.

Уряд Нідерландів оголосив про намір підвищити мінімальний вік для придбання тютюнових і нікотинових виробів до 21 року. Відповідна норма закріплена в коаліційній угоді, укладеній минулого місяця між партіями D66, VVD та CDA. Про це повідомляє Euractiv.

Згідно з документом, підвищення вікового цензу стане частиною коаліційної угоди і поширюватиметься не лише на тютюн, а й на вейпи, які нині дозволено продавати з 18 років. Таким чином Нідерланди приєднуються до загальноєвропейської тенденції посилення обмежень щодо вживання нікотину серед молоді.

Рішення ухвалюють на тлі зростання занепокоєння через популярність вейпінгу серед підлітків. За даними урядового звіту за 2025 рік, кожна десята дитина у віці 12 років у Нідерландах уже пробувала вейпінг, а майже 40% користувачів віком 12–16 років заявляють про залежність. Кожен третій з них використовує вейпи щодня.

Подібні кроки вже зробили й інші країни ЄС. Минулого року Латвія підвищила мінімальний вік для придбання тютюну, вейпів і нікотинових пакетиків з 18 до 20 років. Ірландія планує поступово підвищити вік купівлі тютюнових виробів до 21 року до 2028 року, а Фінляндія розглядає аналогічні зміни в межах стратегії «Фінляндія без тютюну та нікотину до 2030 року».

Водночас ефективність таких заходів ще оцінюють. У Латвії зазначають, що репрезентативні дані про вплив підвищення віку на поведінку молоді з’являться не раніше 2026–2027 років.

Антитютюнові організації позитивно оцінили ініціативу Нідерландів, назвавши її важливим кроком для захисту громадського здоров’я. Водночас представники тютюнової індустрії розкритикували плани уряду, заявивши, що у країні повноліття настає з 18 років. У галузі також застерігають, що підвищення віку може стимулювати нелегальну торгівлю та транскордонні покупки.

На тлі цього в ЄС фіксують зростання рівня куріння та вейпінгу серед підлітків. За даними Європейського шкільного опитування ESPAD, частка щоденних курців і користувачів вейпів серед 15–16-річних зросла з 7,9% у 2019 році до 14% у 2024 році. ВООЗ також зазначає, що Європа має найвищий у світі рівень вживання тютюну серед молоді.

