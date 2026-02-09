Нидерланды планируют запретить продажу сигарет и вейпов лицам до 21 года

В Нидерландах готовятся ужесточить антитабачное законодательство: правительство планирует повысить минимальный возраст для покупки сигарет и вейпов до 21 года.

Правительство Нидерландов объявило о намерении повысить минимальный возраст для приобретения табачных и никотиновых изделий до 21 года. Соответствующая норма закреплена в коалиционном соглашении, заключенном в прошлом месяце между партиями D66, VVD и CDA. Об этом сообщает Euractiv.

Согласно документу, повышение возрастного ценза станет частью коалиционного соглашения и будет распространяться не только на табак, но и на вейпы, которые сейчас разрешено продавать с 18 лет. Таким образом, Нидерланды присоединяются к общеевропейской тенденции ужесточения ограничений на употребление никотина среди молодежи.

Решение принимается на фоне роста обеспокоенности из-за популярности вейпинга среди подростков. По данным правительственного отчета за 2025 год, каждый десятый ребенок в возрасте 12 лет в Нидерландах уже пробовал вейпинг, а почти 40% пользователей в возрасте 12–16 лет заявляют о зависимости. Каждый третий из них использует вейпы ежедневно.

Похожие шаги уже предприняли и другие страны ЕС. В прошлом году Латвия повысила минимальный возраст для приобретения табака, вейпов и никотиновых пакетиков с 18 до 20 лет. Ирландия планирует постепенно повысить возраст покупки табачных изделий до 21 года к 2028 году, а Финляндия рассматривает аналогичные изменения в рамках стратегии «Финляндия без табака и никотина к 2030 году».

В то же время эффективность таких мер еще оценивается. В Латвии отмечают, что репрезентативные данные о влиянии повышения возраста на поведение молодежи появятся не ранее 2026–2027 годов.

Антитабачные организации положительно оценили инициативу Нидерландов, назвав ее важным шагом для защиты общественного здоровья. В то же время представители табачной индустрии раскритиковали планы правительства, заявив, что в стране совершеннолетие наступает с 18 лет. В отрасли также предупреждают, что повышение возраста может стимулировать нелегальную торговлю и трансграничные покупки.

На этом фоне в ЕС фиксируется рост уровня курения и вейпинга среди подростков. По данным Европейского школьного опроса ESPAD, доля ежедневных курильщиков и пользователей вейпов среди 15–16-летних выросла с 7,9% в 2019 году до 14% в 2024 году. ВОЗ также отмечает, что Европа имеет самый высокий в мире уровень употребления табака среди молодежи.

