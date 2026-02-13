  1. У світі

У Британії юриста позбавили ліцензії: він сплатив свій податковий борг коштами клієнтів

09:59, 13 лютого 2026
Юрист здійснив 83 несанкціоновані перекази, зокрема майже 77 тисяч фунтів — на власні податки.
У Великій Британії юриста, який працював зі спадковими справами, виключили з професії після масштабних фінансових порушень. Він перерахував майже 77 тисяч фунтів стерлінгів із клієнтського рахунку, щоб погасити власний податковий борг. Про це повідомляє Law Gazette.

Що сталося

Дисциплінарний трибунал юристів встановив, що Ендрю Браян Александр Купер, який отримав право на практику у 2007 році, протягом трьох років незаконно використовував гроші клієнтів.

Загалом він здійснив 83 перекази з клієнтського рахунку без дозволу. Сім із них були платежами до Податково-митної служби Великої Британії для сплати його особистих податків. Сума таких виплат становила майже 77 тисяч фунтів стерлінгів.

Розслідування Управління з регулювання діяльності юристів показало, що через ці дії на рахунках утворилася нестача майже 1,2 мільйона фунтів стерлінгів. Гроші були списані з клієнтського рахунку лондонської юридичної фірми Streathers Solicitors.

Підроблений підпис і спроба приховати сліди

Окрім незаконних переказів, юрист також підробив підпис клієнтки у спадковій справі. Він без її відома надіслав до податкової служби лист про зміну адреси з її підписом.

Жінка дізналася про це випадково — коли звернулася до податкового органу і не змогла пройти перевірку особи. Після цього вона звернула увагу на лист, який нібито підписала, хоча насправді цього не робила.

Спочатку юрист заперечував, що надсилав документ. Проте пізніше у його робочій електронній пошті знайшли видалений лист, який підтвердив його причетність.

Реакція та рішення

У вересні 2022 року Купера викликали на зустріч і показали докази сумнівних операцій. За даними трибуналу, він підвівся, заявив, що опинився у безвихідному становищі, і залишив будівлю. У подальшому він не співпрацював із дисциплінарним органом і не з’явився на слухання.

У результаті його виключили з реєстру юристів, що означає повну заборону займатися юридичною практикою у Великій Британії. Також його зобов’язали сплатити майже 29,5 тисячі фунтів стерлінгів витрат на розгляд справи.

Велика Британія

