В Великобритании юриста лишили лицензии: он погасил свой налоговый долг средствами клиентов

Юрист осуществил 83 несанкционированных перевода, в том числе почти 77 тысяч фунтов — на собственные налоги.

В Великобритании юриста, который работал со наследственными делами, исключили из профессии после масштабных финансовых нарушений. Он перевел почти 77 тысяч фунтов стерлингов с клиентского счета, чтобы погасить собственный налоговый долг. Об этом сообщает Law Gazette.

Что произошло

Дисциплинарный трибунал юристов установил, что Эндрю Брайан Александр Купер, получивший право на практику в 2007 году, на протяжении трех лет незаконно использовал деньги клиентов.

Всего он осуществил 83 перевода с клиентского счета без разрешения. Семь из них были платежами в Налогово-таможенную службу Великобритании для уплаты его личных налогов. Сумма таких выплат составила почти 77 тысяч фунтов стерлингов.

Расследование Управления по регулированию деятельности юристов показало, что из-за этих действий на счетах образовалась недостача почти 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Деньги были списаны с клиентского счета лондонской юридической фирмы Streathers Solicitors.

Поддельная подпись и попытка скрыть следы

Помимо незаконных переводов, юрист также подделал подпись клиентки по наследственному делу. Он без ее ведома направил в налоговую службу письмо о смене адреса с ее подписью.

Женщина узнала об этом случайно — когда обратилась в налоговый орган и не смогла пройти проверку личности. После этого она обратила внимание на письмо, которое якобы подписала, хотя на самом деле этого не делала.

Сначала юрист отрицал, что отправлял документ. Однако позже в его рабочей электронной почте нашли удаленное письмо, которое подтвердило его причастность.

Реакция и решение

В сентябре 2022 года Купера вызвали на встречу и представили доказательства сомнительных операций. По данным трибунала, он встал, заявил, что оказался в безвыходном положении, и покинул здание. В дальнейшем он не сотрудничал с дисциплинарным органом и не явился на слушание.

В результате его исключили из реестра юристов, что означает полный запрет заниматься юридической практикой в Великобритании. Также его обязали выплатить почти 29,5 тысячи фунтов стерлингов расходов на рассмотрение дела.

