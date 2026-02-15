  1. У світі

OpenAI остаточно вимкнула модель GPT-4o у ChatGPT – у чому причина

09:42, 15 лютого 2026
Компанія пояснила рішення переходом більшості користувачів на GPT-5.2 та мінімальним попитом на стару модель.
Фото: Engadget
Компанія OpenAI повністю припинила роботу моделі GPT-4o в ChatGPT. Про це повідомляє Engadget.

Про завершення підтримки GPT-4o оголосили ще в січні. Водночас компанія попередила про вимкнення інших старіших моделей — GPT-5, GPT-4.1, GPT-4.1 mini та o4-mini.

Раніше, у серпні минулого року, OpenAI вже намагалася відмовитися від GPT-4o на користь новішої GPT-5. Однак після хвилі невдоволення користувачів модель тимчасово повернули без гарантій довгострокової підтримки.

Тепер у компанії заявили, що потреби зберігати GPT-4o більше немає. За її даними, переважна більшість взаємодій у ChatGPT перейшла на GPT-5.2, а лише 0,1% користувачів щодня свідомо обирали GPT-4o.

Це вже не перше вилучення GPT-4o зі списку доступних моделей. Після попередньої спроби відключення в серпні OpenAI відновила доступ через скарги користувачів, але одразу попередила, що модель не залишиться назавжди.

Цього разу компанія не демонструє готовності переглядати рішення, зважаючи на мінімальну частку користувачів, які продовжували користуватися GPT-4o. Крім того, OpenAI стикається з кількома позовами про неправомірну смерть, у яких згадується саме ця модель.

Попри двотижневе попередження про остаточне вимкнення, частина користувачів публічно висловлює невдоволення, закликаючи компанію відкрити вихідний код GPT-4o.

