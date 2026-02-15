OpenAI окончательно отключила модель GPT-4o в ChatGPT – в чем причина
Компания OpenAI полностью прекратила работу модели GPT-4o в ChatGPT. Об этом сообщает Engadget.
О завершении поддержки GPT-4o объявили еще в январе. В то же время компания предупредила об отключении других более старых моделей – GPT-5, GPT-4.1, GPT-4.1 mini и o4-mini.
Ранее, в августе прошлого года, OpenAI уже пыталась отказаться от GPT-4o в пользу более новой GPT-5. Однако после волны недовольства пользователей модель временно вернули без гарантий долгосрочной поддержки.
Теперь в компании заявили, что необходимости сохранять GPT-4o больше нет. По ее данным, подавляющее большинство взаимодействий в ChatGPT перешло на GPT-5.2, а только 0,1% пользователей ежедневно сознательно выбирали GPT-4o.
Это уже не первое исключение GPT-4o из списка доступных моделей. После предыдущей попытки отключения в августе OpenAI восстановила доступ из-за жалоб пользователей, но сразу предупредила, что модель не останется навсегда.
На этот раз компания не демонстрирует готовности пересматривать решение, учитывая минимальную долю пользователей, которые продолжали пользоваться GPT-4o. Кроме того, OpenAI сталкивается с несколькими исками о неправомерной смерти, в которых упоминается именно эта модель.
Несмотря на двухнедельное предупреждение об окончательном отключении, часть пользователей публично выражает недовольство, призывая компанию открыть исходный код GPT-4o.
